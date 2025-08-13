Cùng chung nhịp đập trong ngày vui lớn

Lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025) diễn ra tại TP.HCM vừa qua là sự kiện lịch sử, hiếm có với rất nhiều người, còn với Trần Thế Phong thì đây là cơ hội để anh ghi lại trọn vẹn cảm xúc của hàng triệu đồng bào trong ngày đặc biệt này. Ảnh "Triệu trái tim chung cùng nhịp đập".