Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xuất bản

Cùng chung nhịp đập trong ngày vui lớn

  • Thứ tư, 13/8/2025 08:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Sách ảnh “50 năm niềm vui thống nhất” ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc, hân hoan từ nhiều tầng lớp, thế hệ cùng hòa chung trong lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất diễn ra tại TP.HCM vừa qua.

Niem vui thong nhat anh 1

50 năm niềm vui thống nhất là cuốn sách ảnh mới nhất của Trần Thế Phong - Nhiếp ảnh gia đoạt hàng trăm giải thưởng ảnh nghệ thuật và báo chí trong và ngoài nước, trong đó có 16 lần đoạt giải ảnh báo chí thành phố và quốc gia.
Niem vui thong nhat anh 2

Lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025) diễn ra tại TP.HCM vừa qua là sự kiện lịch sử, hiếm có với rất nhiều người, còn với Trần Thế Phong thì đây là cơ hội để anh ghi lại trọn vẹn cảm xúc của hàng triệu đồng bào trong ngày đặc biệt này. Ảnh "Triệu trái tim chung cùng nhịp đập".
Niem vui thong nhat anh 3

Nói về sự kiên lịch sử đặc biệt này, Trần Thế Phong cho biết "Đó là một cảnh tượng mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Một TP.HCM thật đặc biệt, rất vui, vui hơn cả Tết, cảm giác rất tự hào và lịch sử". Ảnh "Những mầm xanh của đất nước".
Niem vui thong nhat anh 4

50 năm Niềm vui thống nhất gồm 108 tác phẩm ảnh được chọn lọc trong hàng nghìn tác phẩm mà Trần Thế Phong tác nghiệp nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện sống động, đong đầy cảm xúc. Những khoảnh khắc hạnh phúc, hân hoan từ nhiều tầng lớp, thế hệ cùng hòa chung ngày vui của đất nước thống nhất, hòa bình, thể hiện tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc. Ảnh "Hạnh phúc cùng đất nước".

Niem vui thong nhat anh 5

Ảnh "Tự hào trong ánh mắt".
Niem vui thong nhat anh 6

Ảnh "Hòa mình trong khúc ca của đất nước".
Niem vui thong nhat anh 7

Ảnh "Nụ cười của hòa bình".
Niem vui thong nhat anh 8

Ảnh "Hòa cùng nhịp đập".
Niem vui thong nhat anh 9

Ảnh "Nụ cười ngày thống nhất".
Niem vui thong nhat anh 10

Ảnh "Ngày sum họp".
Niem vui thong nhat anh 11

Ảnh "Việt Nam thân thiện cùng bạn bè năm châu".
Niem vui thong nhat anh 12

Các bức ảnh ghi lại các khối diễu binh, diễu hành, tiếng đại bác vang vọng bên sông Sài Gòn đã để lại những ấn tượng đẹp trong lòng mọi người, lan tỏa thông điệp ý nghĩa giá trị văn hóa lịch sử, làm sống dậy ký ức hào hùng, truyền cảm hứng cho những thế hệ hôm nay và mai sau. Ảnh "Oai phong mạnh mẽ".
Niem vui thong nhat anh 13

Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong đã phát hành 14 tập sách ảnh, có thể kể đến như: Nghề truyền Thống, Bóng, Sài Gòn Covid 19-2021, Sài Gòn Covid, Cười, Nhịp sống Sài Gòn, Chân dung, Mưu sinh, Thụy sĩ 45 ngày, Ánh sáng cuộc sống, Vượt qua bóng tối, Những nẻo đường tuổi thơ, Gánh. Ảnh "Lễ diễu binh của các khối vũ trang nam - nữ mạnh mẽ, hiện đại sẵn sảng bảo vệ Tổ quốc".

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@zingnews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

'Hành trình về nguồn' của người làm tuyên giáo, báo chí, xuất bản

Triển lãm “Hành trình về nguồn” của nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong tôn vinh vai trò của báo chí trong việc lan tỏa thông điệp về lòng biết ơn, ghi nhớ các anh hùng, những người con ưu tú của dân tộc.

07:00 3/6/2025

Nét đẹp nghề truyền thống Việt

Qua ống kính của nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong, chúng ta thấy nét đẹp lao động bình dị, tình yêu, tâm huyết của các nghệ nhân làng nghề truyền thống Việt.

18:37 2/8/2024

Tôn thêm vẻ đẹp bình dị của đời sống qua 'Bóng'

Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong vừa cho xuất bản cuốn sách mang tên "Bóng" (tựa tiếng Anh: Shadow). Đây là cuốn sách ảnh thứ 12 trong sự nghiệp hơn 33 năm theo đuổi nhiếp ảnh của anh.

08:37 30/3/2023

Minh Châu

Ảnh Trần Thế Phong

Niềm vui thống nhất Trần Thế Phong ghi lại khoảnh khắc lễ kỷ niệm giải phóng miền Nam 50 năm các thế hệ mọi miền Tổ quốc hân hoan hòa chung nhịp đập thống nhất hòa bình hạnh phúc

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý