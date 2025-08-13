Cùng chung nhịp đập trong ngày vui lớn

|
50 năm niềm vui thống nhất là cuốn sách ảnh mới nhất của Trần Thế Phong - Nhiếp ảnh gia đoạt hàng trăm giải thưởng ảnh nghệ thuật và báo chí trong và ngoài nước, trong đó có 16 lần đoạt giải ảnh báo chí thành phố và quốc gia.
|
Lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025) diễn ra tại TP.HCM vừa qua là sự kiện lịch sử, hiếm có với rất nhiều người, còn với Trần Thế Phong thì đây là cơ hội để anh ghi lại trọn vẹn cảm xúc của hàng triệu đồng bào trong ngày đặc biệt này. Ảnh "Triệu trái tim chung cùng nhịp đập".
|
Nói về sự kiên lịch sử đặc biệt này, Trần Thế Phong cho biết "Đó là một cảnh tượng mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Một TP.HCM thật đặc biệt, rất vui, vui hơn cả Tết, cảm giác rất tự hào và lịch sử". Ảnh "Những mầm xanh của đất nước".
|
50 năm Niềm vui thống nhất gồm 108 tác phẩm ảnh được chọn lọc trong hàng nghìn tác phẩm mà Trần Thế Phong tác nghiệp nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện sống động, đong đầy cảm xúc. Những khoảnh khắc hạnh phúc, hân hoan từ nhiều tầng lớp, thế hệ cùng hòa chung ngày vui của đất nước thống nhất, hòa bình, thể hiện tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc. Ảnh "Hạnh phúc cùng đất nước".
|
Ảnh "Tự hào trong ánh mắt".
|
Ảnh "Hòa mình trong khúc ca của đất nước".
|
Ảnh "Nụ cười của hòa bình".
|
Ảnh "Hòa cùng nhịp đập".
|
Ảnh "Nụ cười ngày thống nhất".
|
Ảnh "Ngày sum họp".
|
Ảnh "Việt Nam thân thiện cùng bạn bè năm châu".
|
Các bức ảnh ghi lại các khối diễu binh, diễu hành, tiếng đại bác vang vọng bên sông Sài Gòn đã để lại những ấn tượng đẹp trong lòng mọi người, lan tỏa thông điệp ý nghĩa giá trị văn hóa lịch sử, làm sống dậy ký ức hào hùng, truyền cảm hứng cho những thế hệ hôm nay và mai sau. Ảnh "Oai phong mạnh mẽ".
|
Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong đã phát hành 14 tập sách ảnh, có thể kể đến như: Nghề truyền Thống, Bóng, Sài Gòn Covid 19-2021, Sài Gòn Covid, Cười, Nhịp sống Sài Gòn, Chân dung, Mưu sinh, Thụy sĩ 45 ngày, Ánh sáng cuộc sống, Vượt qua bóng tối, Những nẻo đường tuổi thơ, Gánh. Ảnh "Lễ diễu binh của các khối vũ trang nam - nữ mạnh mẽ, hiện đại sẵn sảng bảo vệ Tổ quốc".
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@zingnews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.