Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy công khai đường dây nóng

  • Thứ sáu, 10/10/2025 14:00 (GMT+7)
  • 14:00 10/10/2025

Số 0769040404 hoạt động 24/24, người cung cấp thông tin giá trị, giúp phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý tội phạm ma túy sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng.

Đường dây nóng của Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Ngày 10/10, Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an), công khai đường dây nóng nhằm tiếp nhận phản ánh, tố giác của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tội phạm và tệ nạn ma túy.

Đường dây nóng với đầu số 0769040404 sẽ được duy trì hoạt động 24/24 giờ, bắt đầu từ 10h ngày 10/10. Đường dây nóng tiếp nhận thông tin qua cuộc gọi thoại (bao gồm gọi thông thường và gọi qua ứng dụng Zalo), cũng như tin nhắn (tin nhắn SMS và tin nhắn Zalo).

Thông tin tiếp nhận sẽ được phân loại, chuyển đến đơn vị nghiệp vụ chuyên trách hoặc công an địa phương có thẩm quyền để xác minh, xử lý. Các cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin có giá trị, giúp phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý tội phạm về ma túy sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng theo quy định.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cam kết bảo mật tuyệt đối danh tính và quyền lợi hợp pháp của người cung cấp thông tin, đồng thời nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng đường dây nóng cho mục đích cá nhân hoặc trái pháp luật.

Việc thiết lập đường dây nóng 0769040404 thể hiện quyết tâm của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong việc huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

