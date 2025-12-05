Loa phường phát lúc 4h30: Tổ dân phố nói dân cần nghe để buôn bán sớm

Việc loa tổ dân phố Đại Mão (phường Mão Điền, Bắc Ninh) phát vào lúc 4h30 phút sáng đã dậy sóng tranh luận, dù vậy, theo lãnh đạo địa phương, phần lớn cư dân vẫn muốn giữ nguyên khung giờ này.

Một công dân tổ dân phố Đại Mão (phường Mão Điền, Bắc Ninh) có ý kiến về thời gian phát loa của tổ dân phố. Ảnh: Tiền Phong

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Hữu Tuyến - Chủ tịch UBND phường Mão Điền cho biết, có một (phụ nữ) ở tổ dân phố Đại Mão đã có ý kiến về việc loa của tổ dân phố phát vào thời điểm 4h30 phút sáng hằng ngày làm ảnh hưởng đời sống.

Ý kiến của người dân này có từ thời điểm trước khi thực hiện chính quyền hai cấp. Sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, người phụ nữ này tiếp tục kiến nghị về thời gian phát loa của tổ dân phố. Thời gian gần đây, công dân phản ánh nhiều hơn về vấn đề này.

Ông Tuyến cho biết thêm, UBND phường Mão Điền đã nhận được phản ánh của công dân và chỉ đạo Ban quản lý TDP Đại Mão xem xét về thời gian phát loa của tổ dân phố.

Theo Ban quản lý tổ dân phố Đại Mão, tổ dân phố đã tổ chức họp dân, họp cấp ủy và trước đây cũng đã họp để lấy ý kiến của người dân trong tổ dân phố. Kết quả, đa số người dân trong tổ dân phố vẫn đồng ý duy trì thời gian như cũ.

Ông Tuyến cho biết, hiện các tổ dân phố trong phường Mão Điền đang tồn tại hai hệ thống loa, một là hệ thống loa truyền thanh của phường và một hệ thống loa của tổ dân phố tự mua. Người phụ nữ phản ánh thời gian phát lúc 4h30 phút hằng ngày là hệ thống loa của tổ dân phố tự mua.

Tổ dân phố Đại Mão phát loa vào lúc 4h30 phút sáng là do tổ dân phố này có đặc thù vì người dân thường dậy sớm để đi buôn bán (người dân nơi đây buôn bán nhiều nghề như đúc xoong nồi, lắp rèm cửa...) nên cần thông tin. Bởi vậy, đa phần người dân có nhu cầu loa phát thanh vào giờ đó nên hiện tổ dân phố Đại Mão vẫn giữ nguyên khung giờ phát loa như cũ.

Theo ông Tuyến, tổ dân phố Đại Mão có khoảng 7.000 dân. Theo tìm hiểu của phóng viên, tổ dân phố Đại Mão có khoảng 30 chiếc loa của tổ dân phố.