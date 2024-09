Cục Đường bộ: Kiên quyết dừng khai thác các cầu không đảm bảo an toàn

Cục Đường bộ Việt Nam lưu ý các đơn vị, địa phương kiên quyết tạm dừng khai thác các cầu không bảo đảm an toàn do thiên tai, mực nước dâng cao, lưu tốc dòng chảy lớn.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có công điện yêu cầu các khu quản lý đường bộ, sở GTVT và nhà đầu tư dự án BOT trong vùng lũ, triển khai các biện pháp ứng phó với tình hình mưa lũ sau cơn bão số 3.

Theo đó, các đơn vị trên phải thực hiện nghiêm các công điện đã được Thủ tướng, Bộ GTVT và Cục Đường bộ ban hành trước đó, về triển khai các nhiệm vụ trong tình hình mưa, lũ.

Nhiều tàu trôi dạt đâm vào trụ cầu Vĩnh Phú trong sáng nay. Ảnh: Hải Long.

Cục Đường bộ Việt Nam đã có những lưu ý quan trọng về việc tạm dừng khai thác các công trình cầu và đường bộ trong trường hợp không đảm bảo an toàn, đặc biệt là khi chịu tác động của thiên tai, nước dâng cao, dòng chảy mạnh, hoặc khi có dấu hiệu nguy cơ mất an toàn. Các công trình cầu yếu, ngầm, và tràn nước ngập hoặc chảy xiết cũng sẽ bị tạm dừng khai thác. Đồng thời, những đoạn đường bị sụt lở, đứt đường mà không đảm bảo an toàn giao thông, các vị trí bị sạt lở ta luy hoặc cống và nền đường chưa được khắc phục cũng nằm trong danh sách phải dừng khai thác.

Đối với các trường hợp chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, Cục Đường bộ yêu cầu phải tổ chức giao thông hợp lý, hạn chế mật độ phương tiện, và triển khai các biện pháp an toàn như đặt người trực điều tiết và bổ sung báo hiệu đường bộ.

Cũng trong bối cảnh này, Chi cục Đường thủy nội địa khu vực 1 đã cấm các phương tiện thủy lưu thông qua một số cây cầu như: cầu Đuống (Hà Nội), cầu Vĩnh Phú (Phú Thọ - Vĩnh Phúc), cụm cầu Chương Dương - Long Biên (Hà Nội), và cầu Phong Châu (Phú Thọ). Những người điều khiển phương tiện thủy được khuyến cáo phải kiểm tra kỹ các thông số kỹ thuật và điều khiển tàu đúng khoang thông thuyền, đặc biệt trong những vùng nước xoáy hoặc chảy xiết.

Các biện pháp này nhằm đảm bảo an toàn cho giao thông đường bộ và đường thủy trong điều kiện thời tiết bất lợi, đồng thời giảm thiểu rủi ro cho các công trình hạ tầng quan trọng.