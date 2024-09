Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị bão lụt

Chiều 10/9, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ phát động.

Tham dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và một số tỉnh, thành phố; đại biểu là lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, công ty, doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức, cá nhân, các chức sắc tôn giáo, nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm các nạn nhân và cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ phòng, chống bão số 3.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đọc "Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra."

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, trong những ngày vừa qua, cơn bão số 3 (Yagi) với cường độ rất mạnh đã tràn vào các tỉnh miền Bắc nước ta.

Mặc dù lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành đã chỉ đạo quyết liệt, các cơ quan, đơn vị, các lực lượng quân đội, công an cùng với nhân dân đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống, tuy nhiên với sức gió siêu mạnh, cơn bão đã gây ra sức tàn phá rất lớn.

Trong khó khăn hoạn nạn, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ quân đội, công an, đoàn viên, thanh niên, cộng đồng dân cư kịp thời giúp đỡ, sơ tán, cứu hộ, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân; trong đó có hai sỹ quan quân đội và công an đã dũng cảm hy sinh khi làm nhiệm vụ. Lực lượng vũ trang cùng với cán bộ cơ sở đã bất chấp nguy hiểm lao mình vào mưa giông, bão giật cứu giúp người dân...

"Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xin chia buồn sâu sắc với các gia đình có thân nhân bị tử vong, bị thương; tri ân công sức của các lực lượng, nhất là của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc đối với toàn thể nhân dân các vùng bị thiệt hại do mưa bão gây ra", ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Mưa bão đi qua, để lại hậu quả rất nặng nề. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, Đảng, Nhà nước đã và sẽ dành nguồn lực để khôi phục cơ sở hạ tầng, hỗ trợ tái sản xuất, đảm bảo đời sống nhân dân.

Trong khi nguồn ngân sách nhà nước còn hạn chế, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái "lá lành đùm lá rách," "nhường cơm sẻ áo," Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tha thiết kêu gọi đồng bào và chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc ở Việt Nam… hãy dành sự sẻ chia, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước nhanh chóng khôi phục sản xuất và đời sống của nhân dân.

"Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận, tri ân tất cả những tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp, động viên, tiếp sức cho đồng bào ta vượt qua cơn hoạn nạn. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Vận động cứu trợ Trung ương cam kết sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, công khai, minh bạch tất cả các nguồn kinh phí ủng hộ", ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong thời gian rất ngắn, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các địa phương trong cả nước đã có nghĩa cử cao đẹp, kêu gọi vận động và đăng ký ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Tại Lễ phát động, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận số tiền hơn 407 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Ngay sau Lễ phát động, Ban Vận động cứu trợ Trung ương sẽ tổ chức họp và phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan để kịp thời phân bổ nguồn hỗ trợ tới các địa phương.

I. TÀI KHOẢN VND TẠI KHO BẠC:

Tên Tài khoản: Văn phòng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Số tài khoản: 3713.0.1058784.00000

Mã đơn vị quan hệ ngân sách:

1058784

Tại Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước

II. TÀI KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG:

1. TÀI KHOẢN VND TẠI VIETINBANK

1.1. Tài khoản VND

Tên tài khoản: Ban Vận động cứu trợ Trung ương

Số tài khoản: CT1111

Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hà Nội

1.2. Tài khoản USD

Tên tài khoản: Ban Vận động cứu trợ Trung ương

Số tài khoản:

110630051111

Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hà Nội

2. TÀI KHOẢN TẠI VIETCOMBANK

2.1. Tài khoản VND

Tên tài khoản: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương

Số tài khoản: 0011.00.1932418

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

2.2. Tài khoản USD

Tên tài khoản: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương

Số tài khoản: 001.1.37.193253.8

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

SW Code: BFTVVNVX

III. TIẾP NHẬN ỦNG HỘ BẰNG TIỀN MẶT:

Phòng Kế hoạch-Tài chính (phòng 109, phòng 111) Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số 46 Tràng Thi, Hà Nội.

