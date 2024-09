Hà Nội nâng mức cảnh báo lũ, đánh giá toàn bộ chất lượng cầu vượt sông

TP Hà Nội nâng mức cảnh báo lũ trên sông Hồng, sông Đuống, sông Cầu, đồng thời rà soát toàn bộ mức độ an toàn của các cây cầu vượt sông.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) TP Hà Nội lệnh báo động 1 trên sông Hồng vào đầu giờ chiều nay tại địa phận các quận: Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên và các huyện: Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm.

Cơ quan chức năng cũng ban hành lệnh báo động 1 trên sông Đuống, tại địa phận quận Long Biên và huyện Đông Anh, Gia Lâm.

Hiện nay, lũ trên sông Cầu qua Sóc Sơn, sông Bùi qua Chương Mỹ, sông Tích qua Quốc Oai ở Hà Nội đã vượt báo động 3, mức báo động khẩn cấp.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu kiểm tra toàn bộ các cây cầu qua sông. Ảnh: Thạch Thảo.

Dự báo lũ trên các sông tiếp tục lên nhanh, trên sông Cà Lồ qua Đông Anh cũng vượt báo động 3 trong ngày hôm nay.

Cảnh báo ngập lụt sẽ diễn ra tại các huyện Chương Mỹ, Phúc Thọ, Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Quốc Oai, Thạch Thất và Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh và một số bãi giữa, bãi bồi vùng trũng thấp ven sông thuộc quận Hoàn Kiếm, Long Biên, Tây Hồ, Gia Lâm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cũng vừa ban hành công điện tăng cường công tác kiểm soát, đảm bảo an toàn các công trình cầu trên địa bàn thành phố do ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các quận, huyện khẩn trương rà soát, đánh giá toàn bộ các công trình cầu đang khai thác trên địa bàn (đặc biệt là cầu vượt, cầu phao, cầu tạm). Qua đó, cơ quan chức năng kịp thời đưa ra biện pháp xử lý ngay đối với cầu có nguy cơ mất an toàn.

Căn cứ tình hình nước lũ, quyết định việc tạm dừng hoạt động đối với cây cầu không đảm bảo an toàn hoặc có nguy cơ mất an toàn giao thông. Các quận, huyện phối hợp với Sở GTVT, Công an TP và các lực lượng chức năng phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân đi lại, đảm bảo an toàn.