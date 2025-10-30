Cục CSGT lần đầu sơn chữ trên đường để nhắc tài xế giảm tốc

Khi nhìn thấy biển báo và đọc hàng chữ được sơn trên đường, tài xế phải dừng xe, quan sát hai phía, thấy an toàn mới cho xe đi tiếp.

Khẩu hiệu kèm biển báo "Dừng lại" được sơn thí điểm ở đường Lê Duẩn, Hà Nội.

Ngày 29/10, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đơn vị đã thí điểm sơn khẩu hiệu kèm biển “Dừng lại” tại các tuyến đường nhánh ra đường chính, yêu cầu người đi đường dừng trước biển và chỉ di chuyển khi bảo đảm an toàn.

Theo Cục CSGT, quy định nhường đường khi đi từ đường nhánh ra đường chính, từ ngõ hoặc nhà ra đường lớn đã được tuyên truyền nhiều năm. Tuy nhiên thực tế cho thấy nhiều người, đặc biệt là người đi xe máy, vẫn không chấp hành, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Người tham gia giao thông dừng lại trước khẩu hiệu “Nhường xe - an toàn rồi đi” kèm biển báo R.122 “Dừng lại”.

Để giải quyết vấn đề này, Cục CSGT thí điểm sơn khẩu hiệu “Nhường xe - an toàn rồi đi” kèm biển báo R.122 “Dừng lại” tại các đường nhánh ra đường chính, yêu cầu tất cả phương tiện (kể cả xe ưu tiên) phải dừng trước biển và chỉ đi khi có tín hiệu cho phép hoặc bảo đảm an toàn giao thông.

Khi thấy biển báo và dòng chữ sơn trên mặt đường, người điều khiển phương tiện phải dừng lại, quan sát hai phía và chỉ di chuyển khi chắc chắn an toàn mới cho xe đi tiếp.

Biển báo R.122 “Dừng lại”

Đại diện Cục CSGT cho biết quy định này được áp dụng tại Nhật Bản, nơi tài xế khi thấy biển STOP (dừng lại) bắt buộc phải dừng 3 giây, thực hiện quy trình “dừng - xác nhận - đi”. Nếu vi phạm lỗi sẽ bị phạt từ 1 đến 1,3 triệu đồng và bị trừ 2-6 điểm trên giấy phép lái xe.