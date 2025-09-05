Cuba và Trung Quốc ký kết 11 văn kiện hợp tác

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 4/9, Cuba và Trung Quốc đã công bố việc ký kết 11 văn kiện hợp tác trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp ở Bắc Kinh ngày 4/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Thông tấn xã Prensa Latina của Cuba đưa tin, sau cuộc hội đàm chính thức giữa nhà lãnh đạo Cuba và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình, cả hai phái đoàn đều thông báo các thỏa thuận bao gồm các chủ đề liên quan đến Sáng kiến Vành đai và Con đường, tham vấn chính trị, hợp tác thực tiễn, trao đổi văn hóa và Sáng kiến An ninh Toàn cầu.

Bên cạnh đó, hai bên cũng đã ký nhiều cam kết liên quan đến hợp tác nông nghiệp, hợp tác lãnh thổ, trí tuệ nhân tạo, y học cổ truyền Trung Quốc, cơ sở hạ tầng và các lĩnh vực khác liên quan đến báo chí, điện ảnh và truyền hình.

Trong cuộc gặp tại Đại lễ đường Nhân dân, Chủ tịch Díaz-Canel đã nhấn mạnh những đóng góp của Trung Quốc cho thế giới, việc bảo vệ chủ nghĩa đa phương và quản trị toàn cầu; đồng thời nêu bật những thành tựu của quốc gia châu Á này và di sản lịch sử của quá trình cách mạng. Đồng thời, Chủ tịch Cuba cũng gửi lời cảm ơn của nhân dân và Đảng Cộng sản Cuba tới Trung Quốc cũng như các cấp lãnh đạo cao nhất của nước này.

Quang cảnh cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 4/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề cập đến tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước và cảm ơn Chủ tịch Díaz-Canel đã có mặt tại các hoạt động kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới tại Trung Quốc.

Chủ tịch Tập Cận Bình tái khẳng định rằng cả hai nước là đối tác tốt, bạn bè tốt, anh em tốt, có quan hệ hữu nghị truyền thống phát triển liên tục dưới sự dẫn dắt của các thế hệ lãnh đạo.