Cửa trượt Kia Carnival 'kéo' hãng xe vào vụ kiện tụng với khách hàng

Khách hàng khởi kiện và đòi bồi thường hơn 5 triệu USD do cửa trượt điện của Kia Carnival không dừng lại đúng cách khi gặp vật cản.

Theo Carscoops, Kia đang yêu cầu tòa án Mỹ bác bỏ vụ kiện tập thể liên quan đến cửa trượt Kia Carnival, lập luận rằng vụ kiện chỉ dựa trên những lo ngại giả định và thiếu bằng chứng về thiệt hại thực tế. Vụ kiện tụng nhắm đến các xe Kia Carnival đời 2022-2023, diễn ra sau khi khách hàng liên tục báo cáo các vấn đề liên quan đến cửa trượt điện.

Vụ kiện do Rachael và Andrew Langerhans đệ trình, tuyên bố rằng cửa trượt điện trên Kia Carnival MY 2022 phiên bản SX đã không dừng lại khi gặp vật cản. Theo các nguyên đơn, sự cố này bắt đầu xuất hiện vào cuối năm 2021.

Vấn đề lần đầu được chú ý sau khi xuất hiện nhiều báo cáo và ít nhất 9 trường hợp bị thương có liên quan đến cửa trượt điện Carnival.

Kia phản ứng bằng một đợt triệu hồi đầu năm 2023 với các xe Kia Carnival MY 2022-2023, cập nhật phần mềm để bổ sung tiếng chuông cảnh báo khi cửa trượt bắt đầu mở hoặc đóng.

Tuy nhiên, nhiều khách hàng đã lập luận rằng Kia không giải quyết vấn đề nghiêm trọng hơn: Lực cần thiết để kích hoạt cảm biến chống kẹp ở cửa trượt điện. Các nguyên đơn trong vụ kiện tiếp theo tuyên bố nếu không giải quyết được vấn đề cơ bản này, cửa trượt của Kia Carnival vẫn tiềm ẩn rủi ro mất an toàn, đặc biệt với trẻ em.

Vụ kiện đòi bồi thường hơn 5 triệu USD , tuy nhiên Kia đã phản bác với lý do các nguyên đơn đã dựa trên suy đoán thiếu cơ sở để đệ trình hồ sơ vụ kiện lên tòa án.

Hãng xe Hàn Quốc lập luận các nguyên đơn đang yêu cầu tòa án xem xét các rủi ro giả định, không phải thiệt hại thực tế, rằng cả khách hàng lẫn con cái của họ đều không gặp phải bất kỳ thương tích nào do cửa trượt điện gây ra.

Chuyên trang Carscoops trích tuyên bố từ Kia, cho rằng cặp vợ chồng kia chỉ đơn giản “lo ngại về khả năng cửa đóng sập vào người mình hoặc vào con cái”.

Trong đơn xin bác bỏ vụ kiện, Kia nhấn mạnh các nguyên đơn không cáo buộc đã gặp bất kỳ vấn đề nào với chiếc xe, do đó “không rõ họ đang có những thiệt hại nào cần được khác phục liên quan đến vụ kiện”.

Kia cũng khẳng định vụ kiện lẽ ra không nên được đưa ra tòa ngay từ đầu. Khi gia đình Langerhans hoàn tất thủ tục mua chiếc Carnival, họ đã ký một thỏa thuận mang tính ràng buộc pháp lý.

Theo lập luận của Kia, thỏa thuận này ngăn cản khách hàng theo đuổi vụ việc tại tòa án. Nếu được thực thi, thỏa thuận đó có thể khiến vụ kiện bị chấm dứt ngay từ đầu, nghĩa là trước khi một thẩm phán xem xét hồ sơ.