Cửa ngõ phía Nam Hà Nội ùn tắc vì dòng người quay lại sau kỳ nghỉ Tết

Chiều 22/2, rất đông người dân từ nhiều tỉnh thành trên cả nước bắt đầu quay về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán 2026. Ghi nhận tại đường Vành đai 3 lúc 15h50 theo hướng vào trung tâm Hà Nội ùn tắc hàng km.
Dòng người di chuyển chậm chạp trên đường Khuất Duy Tiến chiều 22/2.
Thời tiết mưa phùn phần nào ảnh hưởng tới lộ trình di chuyển đường dài của người điều khiển xe máy.
Tại ngã tư Khuất Duy Tiến lúc 15h30, một chiếc ôtô gặp trục trặc giữa lòng đường, tài xế phải sửa chữa ngay tại chỗ khiến cho tuyến đường thêm ùn tắc.
Hình ảnh tại đường Ngọc Hồi đoạn trước cổng bến xe Nước Ngầm lúc 16h00.
Đường Ngọc Hồi là lộ trình quen thuộc để quay lại Hà Nội của người dân các tỉnh thành tỉnh lân cận như Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa... Ghi nhận lúc 16h20, các phương tiện di chuyển tương đối thoải mái, không gặp cảnh ùn tắc kéo dài.
Người dân đến từ các tỉnh lân cận Hà Nội chọn di chuyển bằng xe máy, chở theo nhiều hành lý trở về Thủ đô, chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ.
Sau nhiều giờ di chuyển đường dài, nhiều trẻ nhỏ được phụ huynh đèo trên xe máy có biểu hiện mệt mỏi.
Lúc 16h30 tại khu vực cửa ngõ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào trung tâm Hà Nội ùn tắc hàng km.
Trước đó, Cục CSGT (Bộ Công an) đã thông báo dự kiến đóng chiều đi ra khỏi Hà Nội và TP.HCM trên một số tuyến cao tốc trong ngày 22/2 (mùng 6 Tết) để ưu tiên phương tiện vào thành phố.
Dòng phương tiện ùn tắc hàng km nhích từng mét một trên đường Đỗ Mười lúc 17h chiều 22/2.
Khu vực đường Đỗ Mười, đoạn giao với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ kẹt cứng phương tiện lúc 17h15. Cả lòng đường ùn tắc kéo dài khi các phương tiện nối đuôi nhau di chuyển vào nội đô.
