Cú sốc Vũ Cát Tường ở Anh trai 'say hi'

Trấn Thành và nhiều nghệ sĩ gọi sự xuất hiện của Vũ Cát Tường ở Anh trai "say hi" là sự chấn động. Giọng ca sinh năm 1992 đang là tâm điểm của chương trình.

Cách đây hơn một tháng, khi ê-kíp sản xuất Anh trai “say hi” công bố danh sách 30 nghệ sĩ tham gia chương trình, cái tên Vũ Cát Tường xuất hiện gây xôn xao, bàn tán. Sau live stage 1, Vũ Cát Tường tiếp tục trở thành tâm điểm khi trên cương vị đội trưởng đã có tiết mục thành công mang tên Người như anh xứng đáng cô đơn.

Với hành trình đầy bất ngờ, Vũ Cát Tường không chỉ xóa tan mọi nghi ngờ mà còn góp phần đưa liên quân 2 đến ngôi vương Live Stage 1 nhờ ca khúc mới đầy cảm xúc.

Chiếm lĩnh truyền thông

Ngay từ khoảnh khắc ban tổ chức Anh trai "say hi" mùa 2 chính thức công bố danh sách 30 nghệ sĩ tham gia, cái tên Vũ Cát Tường đã nhanh chóng trở thành "tâm điểm nóng". Lọt vào chương trình vốn dành riêng cho các "anh trai", ca sĩ nhận về không ít ý kiến thắc mắc từ cộng đồng mạng. Nhiều người đặt dấu hỏi về sự phù hợp, thậm chí lo ngại sự xuất hiện của Vũ Cát Tường có thể làm "lệch nhịp" với tinh thần chương trình. Tuy nhiên, những ai theo dõi hành trình của Vũ Cát Tường từ các sân khấu lớn nhỏ trước đây tin rằng, đây chính là cơ hội để ca sĩ chứng minh giá trị vượt qua mọi rào cản.

Sự xuất hiện của Vũ Cát Tường khiến ngay cả các anh trai cũng khó tin. “Không thể được, sao có thể có chuyện đó xảy ra được”, “Em không nghĩ anh Vũ Cát Tường sẽ xuất hiện trong vũ trụ say hi lần này”, “Nổi da gà luôn rồi đó”, là những bình luận của các anh trai khi đọc dữ kiện liên quan đến Vũ Cát Tường. Đến khi ca sĩ này thực sự xuất hiện trong trường quay, tất cả đều “woa” lên kinh ngạc. “Thật không vậy, không ngờ luôn”, đến lúc này vẫn có anh trai không thể tin vào những gì họ vừa nhìn thấy. Còn MC Trấn Thành gọi đây là một sự xuất hiện “chấn động”.

Vũ Cát Tường là nhân tố đặc biệt của Anh trai "say hi" mùa 2. Ảnh: FBNV.

Về phần Vũ Cát Tường, ca sĩ giải thích lý do xuất hiện ở Anh trai “say hi”: “Đây là trải nghiệm tôi chưa bao giờ có. Đã rất lâu rồi tôi không nhìn thấy dáng vẻ của mình trong một game show. Tôi không biết như thế nào. Tôi còn bất ngờ với chính mình thì chắc chắn khán giả cũng như thế. Tôi cũng biết mọi người sẽ hết hồn khi thấy tôi xuất hiện”.

Theo thống kê của Socialite, ở giai đoạn công bố đội hình của Anh trai “say hi”, Vũ Cát Tường đứng thứ 2 về mức độ thảo luận (hơn 31.400 đề cập), chỉ sau Negav. Sức nóng của Vũ Cát Tường vẫn được duy trì trong suốt thời gian qua, cho tới khi chương trình lên sóng.

Trong top 10 anh trai nhận được nhiều sự chú ý nhất sau tập 1 (Socialite đo trong khoảng thời gian 17/9-23/9), Vũ Cát Tường đứng hạng 6 với hơn 13.000 đề cập. Vũ Cát Tường không hoạt ngôn, tung hứng mảng miếng nhiều như những anh trai trong chương trình. Đây là một bất lợi khá lớn khi giọng ca sinh năm 1992 tham gia chương trình giải trí như Anh trai “say hi”. Nhưng với những gì đang diễn ra, Vũ Cát Tường không mờ nhạt, nhờ có “vũ khí” quan trọng là khả năng làm nhạc.

Ghi điểm ở Live stage 1

“Vũ khí” đó thực sự giúp Vũ Cát Tường tỏa sáng ở Live Stage 1 - vòng thi đầu tiên đầy kịch tính, nơi 30 nghệ sĩ được chia thành 2 liên quân, mỗi đội chọn một thủ lĩnh dẫn dắt. Vũ Cát Tường được giao trọng trách đội trưởng nhóm Người như anh xứng đáng cô đơn trong Liên quân 2 của Karik.

Cùng những cái tên "nặng ký" như Karik, Ngô Kiến Huy, Negav… nhóm của Vũ Cát Tường đối đầu trực tiếp với liên quân 1 do BigDaddy dẫn dắt, trong một “cuộc chiến” không khoan nhượng với nhiều tiết mục hấp dẫn.

Vũ Cát Tường chứng minh tài năng sáng tác qua live stage 1. Ảnh: FBNV.

Ban đầu, Vũ Cát Tường thuộc team B Ray nhưng do luật chơi của chương trình, đội B Ray tan rã chỉ sau khoảng 10 phút thành lập. Hai đội trưởng còn lại là Karik và Big Daddy chơi trò chơi để giành quyền chiêu mộ các thành viên của đội B Ray. Vũ Cát Tường chứ không phải ai khác là người được Karik gọi tên đầu tiên. Với nhiều bản hit đã được phát hành, Vũ Cát Tường là cái tên “bảo chứng” về khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc mà bất cứ đội trưởng nào cũng muốn đưa về đội.

Sau khi chiêu mộ thành công Vũ Cát Tường, Karik cũng để ca sĩ này làm đội trưởng nhóm nhỏ Người như anh xứng đáng cô đơn.

Giữa muôn vàn phong cách sôi động từ hip hop, Latin đến vũ đạo bùng nổ, quyến rũ, đội Vũ Cát Tường chọn lối đi riêng: một bản ballad thuần túy, sâu lắng mang tên Người như anh xứng đáng cô đơn. Được Vũ Cát Tường viết thêm lời và lấy cảm hứng từ những câu chuyện tình dang dở mà ai trong chúng ta cũng từng chứng kiến hoặc trải qua, Người như anh xứng đáng cô đơn không chỉ giành chiến thắng trước team Thiêu thân mà còn đang đạt thành tích tốt trên mạng xã hội.

Trên sân khấu, ý tưởng dàn dựng của nhóm được ví như một bộ phim ngắn. Sân khấu được biến hóa thành 5 toa tàu di động, tượng trưng cho 4 mùa quen thuộc - xuân, hạ, thu, đông - cùng một "mùa cô đơn". Giọng hát của Vũ Cát Tường, Karik, Ngô Kiến Huy, Negav và Jey B hòa quyện, tạo nên một bản ballad sâu lắng.

Kết quả không ngoài dự đoán: Người như anh xứng đáng cô đơn vượt qua đối thủ Thiêu thân của đội Khoi Vu với cách biệt chỉ 14 điểm, đạt tổng 157 phiếu từ khán giả. Kết quả này góp phần vào chiến thắng tổng thể của liên quân 2. Liên quân 2 do Karik dẫn dắt giành chiến thắng trước liên quân 1 của Big Daddy với tỉ số sát nút 278-275.

Bản ballad này không chỉ "cứu cánh" cho đội mà còn nhanh chóng "bùng nổ" trên các nền tảng mạng xã hội, leo thẳng top trending chỉ sau vài giờ phát sóng. Người như anh xứng đáng cô đơn đang có thứ hạng cao nhất trong số 6 tiết mục của Live Stage 1.

Sự thành công của Người như anh xứng đáng cô đơn có thể nói đã xóa nhòa mọi tranh cãi ban đầu về sự tham gia của ca sĩ. Tuy nhiên, Anh trai “say hi” mùa 2 vẫn còn hành trình dài phía trước. Khán giả đang chờ xem Vũ Cát Tường có thể mang đến những bất ngờ gì tiếp theo.