Cú sốc với Simeone

HLV Diego Simeone lộ rõ vẻ thất vọng khi Atletico Madrid thua đậm 0-4 trước Arsenal tại vòng phân hạng Champions League rạng sáng 22/10.

Simeone hứng chịu cú sốc lớn. Ảnh: Reuters.

Lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân, Simeone và các học trò để thủng lưới tới 4 bàn chỉ trong vòng 13 phút. Máy quay ghi lại khoảnh khắc nhà cầm quân người Argentina thất thần ngoài đường biên khi Atletico liên tiếp hứng chịu các bàn thua.

“Chúng tôi đã chơi tốt cho đến khi Arsenal có bàn thắng đầu tiên, sau đó thì không thể cản họ", Simeone chia sẻ trong buổi họp báo sau trận. “Đó không phải là vấn đề may rủi. Arsenal đã tận dụng triệt để mọi sai lầm của chúng tôi. Họ có cơ hội và tất cả đều biến thành bàn thắng".

Sau khi Julian Alvarez sút trúng xà ngang đầu hiệp hai, đội khách Atletico hoàn toàn sụp đổ. Pháo thủ ghi liền bốn bàn nhờ công của Gabriel Magalhaes, Gabriel Martinelli và cú đúp của Viktor Gyokeres, khép lại chiến thắng hủy diệt trên sân Emirates.

“Chúng tôi có thể học được nhiều điều từ trận đấu này", Simeone nói thêm. “Những sai lầm cá nhân đã khiến toàn đội bị ảnh hưởng. Chúng tôi thua trong các tình huống cố định, phòng ngự quá yếu ở bàn thứ ba. Đó là những chi tiết nhỏ nhưng lại quyết định cục diện trận đấu".

Với kết quả này, Atletico hiện chỉ xếp thứ 18 và sẽ phải nỗ lực rất lớn nếu muốn giành vé đi tiếp. Ở lượt đầu, đại diện La Liga cũng để thua 2-3 trước Liverpool tại Anfield.

Đội bóng của Simeone sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Union Saint-Gilloise (Bỉ) ở lượt trận tiếp theo vào ngày 4/11 tới.

