Cú sốc với Man City

Tiền vệ Rodri dính chấn thương trong trận thắng 1-0 của Man City trước Brentford ở vòng 7 Premier League hôm 5/10.

Rodri dính chấn thương. Ảnh: Reuters.

Tình huống diễn ra ở phút thứ 20 trên sân Community. Các cầu thủ Man City chủ động đưa bóng ra ngoài sân để Rodri ngồi xuống tự kiểm tra chấn thương. Anh liên tục lắc đầu, gần như bật khóc khi nhận ra bản thân không thể tiếp tục thi đấu. Đội ngũ y tế lập tức có mặt và nhanh chóng yêu cầu thay người.

Nico Gonzalez được Pep Guardiola tung vào sân, còn Rodri tập tễnh tiến vào đường hầm trong sự thất vọng.

Kể từ đầu mùa, Rodri ra sân 5 trận Premier League, 2 trận Champions League và có thêm 2 lần khoác áo tuyển Tây Ban Nha. Thực tế, ban huấn luyện Man City khá cẩn trọng trong việc sử dụng Rodri khi mới để tiền vệ này chơi trọn vẹn 90 phút đúng 2 lần. Việc chấn thương tái phát cho thấy cơ thể anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục như kỳ vọng của Pep Guardiola.

Rodri từng dính chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng vào tháng 9/2024, khiến anh bỏ lỡ gần như toàn bộ mùa giải vừa qua. Sau quá trình hồi phục kéo dài 236 ngày và vắng mặt trong 53 trận, Rodri tái xuất vào tháng 5 và nhanh chóng được sử dụng ở FIFA Club World Cup 2025.

Man City chưa công bố thời gian dự kiến Rodri phải nghỉ thi đấu, nhưng những hình ảnh tại sân Brentford khiến người hâm mộ lo lắng về thể trạng của tiền vệ này.

