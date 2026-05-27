Cụ ông bật khóc nức nở khi gặp vợ sau 2 tuần nằm viện gây xúc động

Ngày vợ từ viện về nhà, ông Hà (87 tuổi, Hưng Yên) xúc động đến bật khóc khi gặp lại bà sau hai tuần.

Ngày 26/5, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh cụ ông khóc nghẹn khi gặp lại vợ sau khi bà ở viện về nhà khiến người xem xúc động.

Cụ ông, với mái tóc bạc trắng và bước chân không vững đi vào phòng. Vừa thấy vợ yếu ớt nằm trên giường, ông không nói được lời nào, chỉ bật khóc vì thương bà. Ông nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, vẫn không thể kìm được nước mắt.

Anh Quân (Xuân Trúc, Hưng Yên), cháu nội của ông bà và là người đăng clip lên TikTok, kể với Tri Thức - Znews rằng bà phải nhập viện cách đây hai tuần vì gãy xương và mới về nhà.

"Bà dậy đi vệ sinh ban đêm nhưng ngồi hụt nên bị gãy xương liên kết ở đùi. Hiện tại bà đã ổn hơn. Vì đã điều trị ở viện xong nên giờ bà chỉ ở nhà dưỡng bệnh và chờ thời gian để xương lành lại", anh cho biết.

Quân cho biết ông sinh năm 1939, năm nay đã 87 tuổi, còn bà sinh năm 1940. Ông bà đã kết hôn đến nay ngót nghét 65 năm, mọi người vẫn thường gọi cùng tên là Hà.

Ngày thường, như bao cặp vợ chồng khác, ông bà cũng có khi cự cãi vì những chuyện vụn vặt. "Nhưng ông là người lép vế hơn, luôn nhường bà. Trong gia đình, bà là người lo liệu cơm nước và quán xuyến việc nhà", người cháu nội chia sẻ.

Ghi lại và chia sẻ khoảnh khắc đầy tình cảm khi ông gặp lại bà sau hai tuần, Quân bất ngờ khi nhận được sự quan tâm. Video nhận được hơn 1 triệu lượt xem, cùng hơn 1.500 bình luận bày tỏ sự yêu mến từ dân mạng.

"Chắc ông thương bà lắm, làm sao để sau này tìm được một người thương mình như vậy đến già nhỉ", "Bằng chứng của tình yêu là đây nè", "Nhìn ông khóc mà tôi cũng chảy nước mắt theo", "Ông bà mình cũng tình cảm như vậy. Sau khi bà mất 40 ngày ông cũng theo bà. Tình yêu của ông bà kéo dài hơn 80 năm. Tình yêu của ông bà mình và ông bà bạn là nhân chứng sống cho tình yêu, cho sự chấp nhận, hoà hợp và thương yêu nhau", người xem để lại bình luận xúc động.