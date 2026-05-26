Chú rể đeo khẩu trang che mặt đầy vết thương trong ngày cưới

Trước ngày cưới, Dũng không may gặp tai nạn giao thông khiến gương mặt bị trầy xước, sưng tấy nên phải đeo khẩu trang làm lễ trong ngày trọng đại.

Mới đây, clip ghi lại hình ảnh một chú rể đeo khẩu trang, trên mặt dán kín băng cá nhân trong lễ cưới thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Dù gương mặt đầy vết thương và phải che kín bằng khẩu trang, chú rể vẫn tươi cười hoàn thành các nghi thức cưới cùng cô dâu. Khoảnh khắc này khiến nhiều người vừa thương vừa tò mò và cho rằng có lẽ đây sẽ là kỷ niệm khó quên của cặp đôi.

Chia sẻ với Tri thức - Znews, chú rể Văn Dũng (SN 1995, sống tại TP.HCM) cho biết sự cố xảy ra ngay trước ngày cưới.

"Lúc đó, tôi chạy xe từ nhà qua chỗ vợ thì không may bị ngã, trầy hết mặt”, Dũng kể.

Ngay trong đêm, gia đình đưa Dũng vào bệnh viện cấp cứu, chụp chiếu đến gần sáng mới được về nhà để chuẩn bị cho lễ rước dâu.

Thời điểm xảy ra sự cố, mọi người đều giấu bố mẹ hai bên vì sợ lo lắng. Chỉ có vợ Dũng và một vài người thân biết chuyện, trực tiếp đưa anh đi cấp cứu.

"Sáng hôm sau mặt và miệng tôi sưng lên, còn chảy mủ nên không còn cách nào khác ngoài đeo khẩu trang làm lễ", chú rể nhớ lại.

Dũng và bà xã đã có một đám cưới khó quên trong cuộc đời.

Khi biết chuyện vào sáng ngày cưới, bố mẹ hai bên đều rất lo lắng, không biết Dũng có đủ sức khỏe để hoàn thành hôn lễ hay không. May mắn, anh chỉ bị xây xát ngoài da nên buổi lễ vẫn diễn ra bình thường.

Trong lễ cưới, nhiều họ hàng, bạn bè khi thấy tình trạng của chú rể đã liên tục hỏi thăm và động viên.

Sau khoảng một tháng, Dũng hồi phục hoàn toàn và không để lại sẹo trên mặt, chỉ còn một vài vết ở chân.

"Đối với vợ chồng tôi, đây cũng là một kỷ niệm rất đáng nhớ trong ngày cưới", Dũng chia sẻ.

Theo Dũng, đoạn clip được một thợ trang điểm đăng tải lên mạng xã hội mới đây còn thực tế đám cưới đã diễn ra vào đầu năm nay. Sau đó, anh nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi thăm từ bạn bè, đồng nghiệp.