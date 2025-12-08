Cụ ông 89 tuổi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật

Việc bảo vệ luận án tiến sĩ của ông Jean-Marie Goizet đã khép lại hành trình học thuật bị gián đoạn từ năm 1960. Ông trở thành một trong những tiến sĩ cao tuổi nhất tại Pháp.

Cụ ông Jean-Marie Goizet, 89 tuổi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật. Ảnh: Sudouest.fr.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris (Pháp), ông Jean-Marie Goizet, nguyên công chứng viên tại thị trấn Lussac thuộc tỉnh Gironde, vùng Nouvelle-Aquitaine, miền Tây Nam nước Pháp, đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ luật.

Ông Goizet từng theo học Luật và bắt đầu viết luận án với đề tài liên quan đến vật liệu kính trong xây dựng. Tuy nhiên, khi bước vào nghề, ông đã phải từ bỏ con đường nghiên cứu để làm công chứng viên trong nhiều thập niên, trước khi nghỉ hưu vào giữa thập niên 90 của thế kỷ trước và quay về chăm sóc vườn nho của gia đình.

Mọi chuyện chỉ thay đổi khi ông vô tình tìm lại những bản thảo cũ trong các thùng giấy. “Tôi tự nhủ mình không muốn công sức trước đây trở thành vô nghĩa. Tại sao không làm tiếp?”, ông kể lại.

Động lực hoàn thành luận án - điều mà ông luôn tiếc nuối khi thấy nhiều đồng nghiệp có học vị tiến sĩ - đã đưa ông trở lại giảng đường hơn 60 năm sau.

Năm 2020, ông trình bản thảo sơ bộ lên một giáo sư tại Khoa Luật - Khoa học chính trị thuộc Đại học Bordeaux.

Đề tài đã được thông qua nhưng phải mở rộng, cập nhật thêm. Phiên bản mới mang tên “Kính, vật liệu xây dựng và pháp luật”, bổ sung các nội dung về luật đô thị, luật xây dựng và luật môi trường, lĩnh vực gần như chưa tồn tại vào thập niên 60 của thế kỷ trước.

Hành trình kéo dài 6 năm tiếp theo không hề dễ dàng. Ông dành nhiều thời gian đọc tài liệu, tra cứu hồ sơ tại thư viện đại học.

“Có những lúc tôi nghi ngờ bản thân mình. Tôi phải rất nghiêm túc với tiến độ nộp bài”, ông chia sẻ. Đến tháng 6 vừa qua, ông bước vào buổi bảo vệ luận án trước hội đồng giám khảo.

Kết quả vượt quá mong đợi. Ông được cấp bằng tiến sĩ và được mời lên sân khấu cùng tiến sĩ trẻ nhất khóa. Tháng 9 vừa qua, ông đón sinh nhật thứ 90 với niềm tự hào đặc biệt.

Luận án của ông dài hơn 500 trang, mở đầu bằng câu trích của nhà thơ, nhà kháng chiến Pháp Claude Aveline: “Đừng nghĩ rằng bạn đi sai đường chỉ vì bạn chưa đi đủ xa".

Với ông Goizet, câu nói ấy dường như là sự tổng kết hoàn hảo cho hành trình hiếm có của một người không bao giờ từ bỏ ước mơ.