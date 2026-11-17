Trong bối cảnh thị trường laptop Windows đầy tính cạnh tranh, điều ASUS quan tâm không phải chiếm bao nhiêu thị phần, mà là “đi trước một bước” để dẫn dắt xu hướng công nghệ.

Trong bối cảnh thị trường laptop Windows đầy tính cạnh tranh, điều ASUS quan tâm không phải chiếm bao nhiêu thị phần, mà là “đi trước một bước” để dẫn dắt xu hướng công nghệ.

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Host: Lan Anh

Khách mời: Ông Eric Lee - Giám đốc khu vực ASUS Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và Campuchia

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Theo thống kê từ GfK, ASUS Zenbook hiện chiếm 53% thị phần laptop Windows cao cấp tại Việt Nam. Nói cách khác, cứ 2 chiếc laptop Windows cao cấp bán ra trên thị trường, có một chiếc là Zenbook.

Khi phần lớn thương hiệu chọn hướng an toàn và chuẩn hóa, ASUS chấp nhận đi con đường nhiều ẩn số hơn để đổi lấy cơ hội trở thành một trong số ít đơn vị liên tục đáp ứng được nhu cầu mới từ người dùng. Ông Eric Lee, Giám đốc khu vực ASUS Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và Campuchia, nhấn mạnh: “Nếu định vị là thương hiệu dẫn dắt xu hướng công nghệ, bạn không thể chỉ cố làm ra thật nhiều sản phẩm đồng bộ, mà phải mang lại những giá trị chưa được thị trường đáp ứng”.

Để nhận ra nhu cầu mà chính khách hàng còn chưa nhận ra, ASUS chọn “bắt đầu từ con người”. Để phục vụ triết lý này, ASUS từ lâu đã xây dựng một trung tâm thiết kế được bảo mật hoàn toàn tại trụ sở chính. Tại đây, các chuyên gia tiến hành quan sát và mô phỏng cách người dùng tương tác với công nghệ mới mỗi ngày.

Ông Eric Lee, Giám đốc khu vực ASUS Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và Campuchia, nhấn mạnh mục tiêu dẫn dắt xu hướng công nghệ của thương hiệu.

Theo ông Eric Lee, nhu cầu của người dùng đã thay đổi rất nhiều. Không ít người mua chiếc laptop đầu tiên trong đại dịch Covid-19, nay đã đến chu kỳ nâng cấp hoặc mua chiếc thứ hai. Người dùng hiện đại đang chuyển từ “tôi cần một chiếc laptop” sang “tôi biết mình cần gì ở một chiếc laptop”.

Trong danh mục sản phẩm hiện tại, ASUS dành hàng thập kỷ phát triển Zenbook - thương hiệu “đầu tàu” giữ vai trò cầu nối đưa công nghệ mới đến thị trường. Song song đó, ASUS đầu tư vào trải nghiệm cao cấp tại các cửa hàng như ASUS Exclusive Store, ROG Exclusive Store, kết hợp đối tác bán lẻ và thực hiện chiến dịch “Touch ASUS” nhằm nâng tầm quy trình chăm sóc khách hàng.

Nhìn về tương lai, Giám đốc khu vực ASUS Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và Campuchia cho rằng hiệu năng, với định nghĩa rộng hơn trong kỷ nguyên AI, cùng tính cá nhân hóa sẽ là 2 yếu tố chủ đạo được người dùng đặt lên bàn cân khi lựa chọn laptop. Tại podcast “Cứ hai laptop Windows cao cấp bán ra tại VN, có một chiếc là Zenbook” do Tri Thức - Znews thực hiện, ông Eric Lee chia sẻ sâu hơn về cách triết lý phát triển sản phẩm của ASUS được áp dụng vào Zenbook, cũng như hành trình tiếp theo tại Việt Nam sau cột mốc 53% thị phần laptop Windows cao cấp.