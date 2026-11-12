ASUS Zenbook 14 (2026) - khi laptop đi làm cũng có gu

ASUS Zenbook 14 (2026) kết hợp màu sắc trẻ trung, thiết kế mỏng nhẹ, màn hình Lumina OLED và sức mạnh laptop AI, hướng đến người trẻ muốn cân bằng cá tính và hiệu suất.

Ngoài đáp ứng công việc, laptop còn có thể thể hiện phong cách cá nhân của người dùng. Với người trẻ, một thiết bị vừa đủ mạnh cho nhịp làm việc đa nhiệm, vừa mang màu sắc và thiết kế hợp gu thẩm mỹ đang dần trở thành tiêu chí quan trọng khi chọn laptop đi làm.

Thêm màu sắc cho ngày làm việc bớt đơn điệu

ASUS Zenbook 14 mang đến 2 lựa chọn xanh bắc cực và hồng san hô, phù hợp phong cách khác nhau. Hồng san hô là sắc hồng lấy cảm hứng từ bãi cát tại Indonesia, mang cảm giác trẻ trung, nổi bật nhưng không quá rực rỡ. Trong khi đó, xanh bắc cực gợi liên tưởng đến vùng băng giá, với tông xanh nhẹ nhàng dành cho người yêu thích sự tối giản.

Màu xanh bắc cực và hồng san hô mang đến diện mạo trẻ trung, cá tính cho ASUS Zenbook 14.

Ngoài phần nắp máy, ASUS áp dụng màu sắc đồng bộ (tone-on-tone) từ thân máy, bàn phím đến logo, tạo nên tổng thể hài hòa. Nhờ đó, Zenbook 14 có thể trở thành điểm nhấn trên bàn làm việc mà vẫn giữ vẻ chỉn chu trong môi trường công sở.

Gọn nhẹ, tiện mang theo mỗi ngày

Ngoại hình bắt mắt có thể tạo ấn tượng ban đầu, nhưng sự thuận tiện mới quyết định chiếc laptop có phù hợp để sử dụng lâu dài hay không. Với người trẻ thường xuyên di chuyển giữa văn phòng, quán cà phê hay gặp khách hàng, thiết bị gọn nhẹ giúp lịch trình linh hoạt hơn.

ASUS Zenbook 14 có trọng lượng khoảng 1,1 kg, dễ dàng mang theo trong balo hoặc túi xách. Thiết kế mỏng nhẹ kết hợp khung nhôm CNC và nắp Ceraluminum mang đến sự cân bằng giữa tính di động và chất lượng hoàn thiện. Theo ASUS, Ceraluminum còn có khả năng chống trầy xước, hạn chế bám bẩn khi sử dụng hàng ngày.

ASUS Zenbook 14 có thiết kế mỏng nhẹ, trọng lượng 1,1 kg, thuận tiện mang theo mỗi ngày.

Sự tiện dụng còn thể hiện ở chi tiết nhỏ. Bàn phím có hành trình 1,7 mm, hướng đến cảm giác gõ thoải mái khi soạn thảo tài liệu. Touchpad ErgoSense hỗ trợ điều hướng, trong khi cổng Thunderbolt 4 giúp kết nối màn hình và thiết bị ngoại vi. Viên pin 70 Wh hỗ trợ nhu cầu làm việc linh hoạt ở nhiều địa điểm.

Hiệu năng đáp ứng nhịp làm việc hiện đại

Một ngày làm việc của nhân viên văn phòng hiếm khi chỉ xoay quanh một ứng dụng. Người dùng có thể vừa mở nhiều tab trình duyệt, chỉnh sửa bảng tính, chuẩn bị slide, vừa trao đổi qua ứng dụng nhắn tin và họp trực tuyến, đòi hỏi laptop có khả năng đa nhiệm tốt.

ASUS Zenbook 14 trang bị bộ xử lý Intel Core Ultra Series 3, tùy chọn cao nhất là Core Ultra 9 386H, kết hợp RAM lên đến 24 GB LPDDR5X, đáp ứng nhu cầu làm việc với nhiều ứng dụng cùng lúc. Cấu hình này cũng phù hợp người thường xuyên xử lý hình ảnh, chỉnh sửa video ngắn hoặc sáng tạo nội dung.

Bộ xử lý Intel Core Ultra Series 3 và RAM lên đến 24 GB đáp ứng nhu cầu làm việc đa nhiệm.

Bên cạnh hiệu năng, AI dần trở thành công cụ hỗ trợ công việc hàng ngày. Với NPU chuyên dụng tích hợp trong bộ xử lý Intel, ASUS Zenbook 14 có khả năng tăng tốc tác vụ AI tương thích ngay trên thiết bị.

Chiếc laptop AI này còn đạt chuẩn Copilot+ PC, hỗ trợ tiện ích như Recall giúp tìm lại nội dung từng làm việc, Live Captions tạo phụ đề theo thời gian thực hay Windows Studio Effects tự động làm mờ hậu cảnh khi họp trực tuyến. Tính năng này góp phần tiết kiệm thời gian và giảm bớt thao tác trong công việc.

Màn hình OLED cho cả công việc lẫn giải trí

Sau giờ làm, laptop còn là phương tiện để xem phim, nghe nhạc hay theo đuổi sở thích cá nhân. Vì vậy, chất lượng màn hình và âm thanh cũng là yếu tố đáng quan tâm.

ASUS Zenbook 14 sở hữu màn hình ASUS Lumina OLED 14 inch độ phân giải 3K, mang đến hình ảnh sắc nét, màu sắc sống động và màu đen sâu. Độ phủ màu 100% DCI-P3 là lợi thế khi chỉnh sửa ảnh, video, trong khi tần số quét 120 Hz giúp chuyển động và thao tác cuộn trang mượt mà hơn. Theo ASUS, màn hình còn có khả năng hạn chế ánh sáng xanh có hại, góp phần mang lại trải nghiệm dễ chịu hơn khi sử dụng lâu dài.

Màn hình ASUS Lumina OLED 3K 120 Hz hiển thị sắc nét, màu sắc sống động.

Tỷ lệ 16:10 mang lại thêm không gian hiển thị theo chiều dọc, thuận tiện khi làm việc với văn bản, bảng tính hoặc trang web dài. Kết hợp hệ thống loa kép hỗ trợ Dolby Atmos, màn hình Lumina OLED giúp Zenbook 14 đáp ứng nhu cầu từ công việc đến giải trí sau giờ làm.

Tỷ lệ màn hình 16:10 mang lại thêm không gian hiển thị theo chiều dọc.

Với Zenbook 14, ASUS cho thấy một chiếc laptop phục vụ công việc không nhất thiết phải đánh đổi phong cách cá nhân. Sự kết hợp giữa thiết kế trẻ trung và tiện ích thực tế mang đến lựa chọn đáng cân nhắc cho người trẻ trong nhịp sống hiện đại.