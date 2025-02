Cú đá khiến Havertz nghỉ hết mùa

Danh sách chấn thương của Arsenal càng thêm dài khi Havertz gia nhập nhóm "bệnh binh" cùng Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus và Bukayo Saka. Với việc cựu sao Chelsea phải phẫu thuật và chỉ có thể trở lại ở mùa giải 2025/26, Arteta chỉ còn trong tay ba tiền đạo thực thụ gồm Leandro Trossard, Ethan Nwaneri và Raheem Sterling.

Tiết lộ về chấn thương của Havertz, Arteta chia sẻ: "Cậu ấy cố gắng ngăn chặn một cú dứt điểm sau tình huống cố định. Havertz vươn chân ra và cảm thấy đau gân khoeo. Đáng tiếc là điều đó lại xảy ra trong thời điểm đội đang có kỳ tập huấn rất tốt ở Dubai".

"Chúng tôi đã tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi, tập luyện và kết nối với thiên nhiên. Nhưng rồi chấn thương lại đến theo cách không ai ngờ tới. Đây thực sự là một cú sốc lớn, nhất là khi đội đã có quá nhiều ca chấn thương", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói thêm.

Dù chịu tổn thất lớn, Arteta nhấn mạnh Arsenal phải thích nghi và tận dụng tối đa những nhân sự còn lại: "Chúng tôi sẽ phải điều chỉnh lối chơi. Nhưng điều này cũng mở ra những cơ hội mới khi các cầu thủ trên hàng công đều là những người rất sáng tạo, giỏi xử lý tình huống một đối một và có thể mang đến bất ngờ cho đối thủ".

Thất bại trong việc chiêu mộ một trung phong ở kỳ chuyển nhượng mùa đông càng khiến Arteta chịu áp lực tìm ra giải pháp. Với việc Havertz nghỉ dài hạn và không có sự bổ sung nào, Arsenal có thể phải thử nghiệm các cầu thủ ở vị trí trái sở trường hoặc thậm chí cân nhắc ký hợp đồng với một cầu thủ tự do.

Khi được hỏi về khả năng bổ sung lực lượng, Arteta cho biết: "Chúng tôi đang xem xét tất cả các lựa chọn có thể và sẽ đưa ra quyết định phù hợp". Trong bối cảnh cuộc đua vô địch Premier League đang bước vào giai đoạn căng thẳng, Arsenal sẽ phải tìm cách xoay sở nếu không muốn bị Liverpool bỏ lại phía sau.

Lúc 19h30 ngày 15/2, Arsenal có chuyến làm khách đến sân King Power của Leicester City thuộc vòng 25 Premier League.

