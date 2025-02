Sai lầm chuyển nhượng dễ đẩy Arsenal tới vực thẳm

Tiền đạo người Đức là trung phong duy nhất trong đội hình của Mikel Arteta, chân sút tốt nhất từ đầu mùa. Giờ đây, khi mùa giải bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, đội chủ sân Emirates phải đối mặt với một bài toán hóc búa mà họ hoàn toàn có thể tránh được nếu không đưa ra quyết định sai lầm trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Chỉ chưa đầy hai tuần sau khi thị trường chuyển nhượng mùa đông khép lại, canh bạc của Arsenal sụp đổ. CLB quyết định không bổ sung tiền đạo vào tháng 1, thay vào đó đặt cược vào thể trạng của Kai Havertz. Tuy nhiên, kế hoạch này nhanh chóng phản tác dụng khi cựu sao Chelsea gặp chấn thương, khiến Arsenal lâm vào tình thế cực kỳ khó khăn.

Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi Gabriel Martinelli cũng dính chấn thương gân khoeo, đồng nghĩa với việc Arsenal mất đi hai trong số những cầu thủ tấn công quan trọng nhất. Nếu hàng công của họ đã mỏng manh trước đó, thì giờ đây gần như tan biến hoàn toàn.

Vấn đề không chỉ dừng lại ở những cái tên vắng mặt, mà còn ở việc Arsenal không có phương án thay thế phù hợp. Trong khi các đối thủ cạnh tranh như Liverpool hay Man City đều có dàn tiền đạo hùng hậu, Arsenal lại rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng đúng vào thời điểm quan trọng nhất của mùa giải.

Điều cay đắng hơn cả là chấn thương của Havertz không đến từ một trận đấu căng thẳng, mà xảy ra ngay trong trại huấn luyện tại Dubai. Mục tiêu ban đầu của chuyến tập huấn là giúp đội bóng tái tạo năng lượng sau những trận đấu căng thẳng, chuẩn bị thể lực tốt nhất cho giai đoạn nước rút. Nhưng thay vì trở về với một đội hình mạnh mẽ hơn, Arsenal lại mất đi chân sút quan trọng nhất.

Hình ảnh Havertz tập tễnh rời sân với sự hỗ trợ của đội ngũ y tế, ngay lập tức khiến các cổ động viên Arsenal lo lắng. Những ai chỉ trích quyết định không chiêu mộ tiền đạo trong tháng 1 giờ đây càng có lý do để bày tỏ sự tức giận.

Thực tế, Arsenal không thể nói rằng chấn thương của Havertz là điều không thể lường trước. Tiền đạo người Đức phải hoạt động liên tục với cường độ cao, đảm nhiệm vai trò số 9 ảo, liên tục di chuyển và pressing khắp mặt sân. Những dấu hiệu kiệt sức đã xuất hiện từ trước, đặc biệt là sau trận đấu với Wolves, nơi Havertz đổ gục xuống sân vì kiệt sức khi Arsenal phải chơi với 10 người trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Hiện tại, Mikel Arteta chỉ còn trong tay ba cái tên khả dĩ cho mặt trận tấn công: Leandro Trossard, Raheem Sterling và Ethan Nwaneri. Với hệ thống 4-3-3 quen thuộc, Arsenal buộc phải sử dụng Trossard ở vị trí trung phong, trong khi Sterling chơi lệch trái và Nwaneri đảm nhận cánh phải.

Tuy nhiên, viễn cảnh tồi tệ hơn có thể xảy ra nếu một trong ba cầu thủ này dính chấn thương. Lúc đó, Arsenal sẽ thực sự rơi vào cơn khủng hoảng. Khi đó, những phương án tưởng chừng như điên rồ như Kieran Tierney đá cánh hay Mikel Merino chơi tiền đạo có thể trở thành hiện thực.

Không chỉ vậy, Arsenal sẽ mất Raheem Sterling trong trận đấu với Chelsea vào ngày 16/3 do điều khoản ràng buộc trong hợp đồng cho mượn từ chính “The Blues”.

Về mặt lý thuyết, Arsenal vẫn có thể bổ sung một cầu thủ tự do vào danh sách Premier League, vì họ mới chỉ đăng ký 22/25 suất. Tuy nhiên, tìm một tiền đạo tự do chất lượng vào thời điểm này là điều gần như bất khả thi. Hơn nữa, bất kỳ cầu thủ nào được ký mới cũng không đủ điều kiện thi đấu tại Champions League, khiến bài toán nhân sự của Arsenal càng trở nên nan giải.

Ngay từ khi kỳ chuyển nhượng mùa đông khép lại, người hâm mộ Arsenal tỏ ra thất vọng khi đội bóng không mang về thêm một tiền đạo. Giờ đây, khi cơn khủng hoảng thực sự ập đến, sự thất vọng đó chắc chắn sẽ chuyển thành cơn giận dữ.

Lý do Arsenal không mua tiền đạo vào tháng 1 là vì họ không muốn đưa về một cầu thủ chỉ để lấp chỗ trống, nhằm dành ngân sách cho một tiền đạo đẳng cấp vào mùa hè. Nhưng đó là khi Martinelli và Havertz còn khỏe mạnh. Giờ đây, khi cả hai đều phải ngồi ngoài, Arsenal chắc chắn sẽ hối tiếc vì đã không chiêu mộ dù chỉ một tiền đạo tầm trung để dự phòng.

Không gì là không thể trong bóng đá, nhưng thật khó để hình dung Arsenal có thể cạnh tranh chức vô địch Premier League và Champions League với hàng công chắp vá như hiện tại. Trong khi Liverpool sở hữu Mohamed Salah, Luis Diaz, Diogo Jota, Cody Gakpo, Darwin Nunez và Federico Chiesa, Arsenal lại phải vật lộn với đội hình mỏng manh.

Kể từ khi tiếp quản Arsenal, Mikel Arteta đối mặt với vô số thử thách, nhưng giai đoạn sắp tới có thể là thách thức khó khăn nhất trong sự nghiệp của ông. Làm thế nào để Arsenal duy trì tham vọng vô địch khi mất đi những chân sút quan trọng nhất? Làm thế nào để giữ vững phong độ khi nguồn lực trên hàng công gần như cạn kiệt?

Arsenal vẫn còn hy vọng khi Martinelli và Bukayo Saka có thể trở lại vào tháng 3 hoặc đầu tháng 4, nhưng Gabriel Jesus sẽ phải nghỉ hết mùa, khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn.

Hiện tại, mùa giải của Arsenal treo lơ lửng trên một sợi dây mong manh. Nếu Arteta không tìm ra giải pháp kịp thời, mọi nỗ lực từ đầu mùa có thể đổ vỡ chỉ trong vài tuần tới.

Arsenal đang bước vào giai đoạn quyết định. Họ sẽ vượt qua nghịch cảnh, hay tiếp tục sụp đổ trong cuộc đua vô địch? Chỉ thời gian mới có thể trả lời.

