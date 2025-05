Cú chuyển mình kinh ngạc của Casemiro

Cựu tiền vệ Real Madrid tưởng chừng sẽ rời Old Trafford vào mùa hè này bởi phong độ đáng lo ngại. Tuy nhiên, Casemiro xoay chuyển tình thế giai đoạn cuối mùa và trở thành nhân tố quan trọng giúp MU lọt vào chung kết Europa League 2024/25.

Theo truyền thông Anh, nội bộ MU tiết lộ HLV Amorim làm việc chặt chẽ với Casemiro thời gian qua. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha xác định Casemiro sẽ đóng một vai trò quan trọng trong công cuộc tái thiết đội bóng.

Amorim cho rằng kinh nghiệm và sự đa năng của Casemiro sẽ là tài sản quý giá khi ông cố gắng mang thành công trở lại Old Trafford. Với những gì đang diễn ra, tiền vệ người Brazil có thể gắn bó với MU cho tới khi giải nghệ.

Casemiro cảm thấy hài lòng với cuộc sống ở Anh và sẵn sàng tiếp tục sự nghiệp ở đẳng cấp cao nhất. Hiện tại, anh nhận mức lương lên tới 375.000 bảng mỗi tuần, cao nhất tại "Nhà hát của những giấc mơ".

Casemiro chia sẻ: "Tôi giành được tất cả, nhưng luôn muốn nhiều hơn. Tôi muốn kiếm được vinh quang, chiến thắng, đó là thứ tinh thần không bao giờ mất đi. Người ta chỉ thấy 90 phút trên sân, nhưng tôi luôn nói trận đấu phản ánh những gì bạn làm mỗi ngày. Quan trọng nhất là MU chiến thắng. Không phải tôi hay cầu thủ nào khác chiến thắng, mà MU chiến thắng".

Tiền vệ người Brazil gia nhập MU vào hè 2022 với mức giá 70 triệu bảng. Anh ghi bàn thứ hai cho MU trong chiến thắng 4-1 trước Bilbao tại bán kết lượt về Europa League hôm 9/5. Đối thủ của MU ở chung kết là Tottenham.

