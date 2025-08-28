Cụ bà gần 100 tuổi về Hà Nội xem diễu binh

"Ở tuổi 54, tôi nghĩ không còn lần thứ hai nữa để trải nghiệm sự kiện hoành tráng tương tự, nên đã giấu chồng và các con để đưa mẹ chồng đi, tránh gia đình lo lắng cho bà. Trước đây, tôi chỉ xem diễu binh qua tivi, chưa từng đưa mẹ đi trực tiếp. Lần này, tôi cố gắng thực hiện để bà toại nguyện", chị Duyên nói.

Video con dâu đưa mẹ chồng hơn 95 tuổi đi xem diễu binh Mong ước được về Hà Nội xem diễu binh và thực hiện nguyện vọng vào lăng viếng Bác của cụ Đặng Thị Thịnh (nay đã ngoài 90 tuổi) đã thành hiện thực. Từ tỉnh Ninh Bình, chị Nguyễn Thị Duyên, con dâu của cụ Thịnh, đưa mẹ bắt ôtô từ bến xe Phủ Lý lên Hà Nội xem diễu binh và dự định vào viếng Lăng Bác.

Mong ước được về Hà Nội xem diễu binh và thực hiện nguyện vọng vào lăng viếng Bác của cụ Đặng Thị Thịnh (nay đã 95 tuổi) đã thành hiện thực. Từ tỉnh Ninh Bình, chị Nguyễn Thị Duyên - con dâu của cụ Thịnh giấu chồng, đưa mẹ bắt ôtô từ bến xe Phủ Lý lên Hà Nội.

"Tôi đưa bà đi bởi bà đã cao tuổi và đây có thể là lần cuối bà được trực tiếp chứng kiến sự kiện lớn của dân tộc", chị Duyên cho biết.

Chia sẻ về sức khoẻ của cụ Thịnh, chị Duyên cho biết, cụ từng bị tai biến từ năm 2000 nhưng không say xe, sức khỏe hiện khá tốt. Đến nơi, cụ nói: "Quá là tuyệt vời”.

"Ở tuổi 54, tôi nghĩ không còn lần thứ hai nữa để trải nghiệm sự kiện hoành tráng tương tự, nên đã giấu chồng và các con để đưa mẹ chồng đi, tránh gia đình lo lắng cho bà. Trước đây, tôi chỉ xem diễu binh qua tivi, chưa từng đưa mẹ đi trực tiếp. Lần này, tôi cố gắng thực hiện để bà toại nguyện", chị Duyên nói.

Mong ước được về Hà Nội xem diễu binh và thực hiện nguyện vọng vào lăng viếng Bác của cụ Đặng Thị Thịnh (nay đã 95 tuổi) đã thành hiện thực. Từ tỉnh Ninh Bình, chị Nguyễn Thị Duyên, con dâu của cụ Thịnh giấu chồng, đưa mẹ bắt ô tô từ bến xe Phủ Lý lên Hà Nội.

Hai người dự định thuê nhà trọ ngủ lại đêm nay, sáng mai vào lăng viếng Bác theo nguyện vọng của bà. Theo cô Duyên, lựa chọn đi sớm nhằm tránh các ngày 31/8, 1/9, 2/9 vốn rất đông, gây khó khăn cho việc di chuyển của người cao tuổi. Ngoài chuyến đi cùng mẹ chồng, cô dự kiến ngày 31 sẽ trở lại Hà Nội cùng các em và các cháu.

Giữa dòng người đang đổ về phía sự kiện, hai mẹ con hòa vào nhịp chung nhưng luôn chú ý và thực hiện theo lời dặn của các chú công an để đảm bảo sức khỏe của cụ. "Mẹ tôi hiếu nghĩa và luôn căn dặn con cháu về lòng biết ơn, hướng về nguồn cội và thể hiện niềm tự hào với quê hương sinh ra mình, đất nước nuôi dưỡng mình lớn lên", chị Duyên nói.

Một lớp ký ức khác được cô Duyên nhắc đến là gốc ngoại, ngôi nhà của bố mẹ đẻ từng nuôi cán bộ, đào một căn hầm làm nơi trú ẩn và làm việc. Thời chiến, ngân hàng cũng sử dụng chính căn hầm ấy để cán bộ ở, cất giữ tiền và xử lý công việc. Phía nhà chồng, truyền thống kháng chiến càng rõ nét. Cụ Đặng Thị Thịnh là du kích xã Liêm Tuyền, được khen thưởng vì những đóng góp trong kháng chiến và chiến đấu. Ông (bố chồng chị Duyên) là cựu chiến binh, bộ đội.