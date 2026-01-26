Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cụ bà 96 tuổi nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng ở TP.HCM

  • Thứ hai, 26/1/2026 20:02 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Đón nhận phần thưởng cao quý, bà Nguyễn Thị Kim Chi (96 tuổi, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM) vui mừng, xúc động cho biết bản thân luôn được tổ chức Đảng quan tâm sâu sát.

Sáng 26/1, Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng (đợt 3/2) tặng đảng viên Nguyễn Thị Kim Chi, sinh năm 1930, hiện sinh hoạt tại Chi bộ khu phố 24 thuộc Đảng bộ phường Tân Sơn Hòa.

Nguyen Thi Kim Chi TP.HCM anh 1

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho bà Nguyễn Thị Kim Chi. Ảnh: Ngô Tùng.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho bà Nguyễn Thị Kim Chi, sinh năm 1930, nguyên Phó giám đốc Công ty Cung ứng tàu biển.

Đón nhận phần thưởng cao quý, bà Nguyễn Thị Kim Chi vui mừng, xúc động cho biết bản thân luôn được tổ chức Đảng sâu sát, Đảng bộ, chính quyền địa phương quan tâm, thăm hỏi từ khi về địa phương sinh sống. Trước lãnh đạo TP.HCM, cấp ủy, chính quyền địa phương và chi bộ, nữ cán bộ tiền bối bày tỏ băn khoăn khi bà không thể tham gia sinh hoạt đảng do tuổi cao sức yếu.

Khi nghe lãnh đạ địa phương, chi bộ đề xuất tổ chức sinh hoạt đảng ngay tại nhà mình, nữ đảng viên rất phấn khởi. “Được như vậy thì vui sướng quá”, bà Nguyễn Thị Kim Chi nói.

Nguyen Thi Kim Chi TP.HCM anh 2

Ông Nguyễn Phước Lộc cùng Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa Trương Lê Mỹ Ngọc trò chuyện với bà Nguyễn Thị Kim Chi.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc bày tỏ phấn khởi khi thấy đảng viên Nguyễn Thị Kim Chi minh mẫn, trí tuệ và dành nhiều tình cảm, gắn bó với tổ chức, địa phương.

Nguyen Thi Kim Chi TP.HCM anh 3
Nguyen Thi Kim Chi TP.HCM anh 4

Lãnh đạo TP.HCM, phường Tân Sơn Hòa và Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 tặng hoa, quà chúc mừng bà Nguyễn Thị Kim Chi đón nhận vinh dự to lớn của Đảng. Ảnh: Ngô Tùng.

Ông Lộc cho biết ngay sau khi Đại hội lần thứ XIV của Đảng thì hoạt động quan trọng nhất của Đảng bộ TP.HCM là trao huy hiệu Đảng cho đảng viên. Đây là việc làm tri ân của Đảng bộ đối với những đảng viên có đóng góp, cống hiến cho cách mạng, cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị và địa phương. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, ông Nguyễn Phước Lộc chúc bà Nguyễn Thị Kim Chi dồi dào sức khỏe, sống vui, sống khỏe, là chỗ dựa tinh thần cho cán bộ, đảng viên hậu bối và thế hệ trẻ.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi quê quán xã An Hưng, thành phố Hải Phòng.

Trong quá trình công tác, bà Chi tham gia thanh niên tuyên truyền võ trang vào tháng 4/1945. Tháng 5/1952 bà là cán bộ chính trị phòng hậu cần Sư đoàn 316.

Tháng 2/1968, bà làm Trưởng phòng Tài chính tiền lương, Sở Lao động Hà Nội, đến tháng 8/1978 là Phó giám đốc Sở Ngoại thương Hải Phòng.

Đến tháng 5/1985, bà Nguyễn Thị Kim Chi làm chuyên viên Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM (theo dõi khối ngoại thương), sau đó làm Phó giám đốc Công ty Cung ứng tàu biển.

Tháng 12/1989, bà nghỉ hưu, chuyển sinh hoạt đảng về nơi đang cư trú hiện nay.

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

Tiểu sử ông Trần Lưu Quang, tân Ủy viên Bộ Chính trị

Ngày 23/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã bầu ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM, vào Bộ Chính trị.

14:29 23/1/2026

Thành ủy TP.HCM kỷ luật 8 đảng viên vi phạm

UBKT Thành ủy TP.HCM quyết định và tham mưu kỷ luật 8 đảng viên, trong đó có trường hợp bị khai trừ, cảnh cáo do vi phạm nghiêm trọng.

18:49 16/1/2026

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhận thêm nhiệm vụ

TP.HCM vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 26 thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

15:00 30/12/2025

https://tienphong.vn/cu-ba-96-tuoi-nhan-huy-hieu-80-nam-tuoi-dang-post1815819.tpo

Ngô Tùng/Tiền Phong

Nguyễn Thị Kim Chi TP.HCM TP.HCM Nguyễn Thị Kim Chi Huy hiệu 80 năm 80 năm tuổi Đảng TP.HCM Nguyễn Phước Lộc

    Đọc tiếp

    Nu giup viec bao hanh cu ba ngoi xe lan hinh anh

    Nữ giúp việc bạo hành cụ bà ngồi xe lăn

    2 giờ trước 19:16 26/1/2026

    0

    Công an phường Hai Bà Trưng đưa cụ bà bị nữ giúp việc đánh đập đi giám định thương tích và củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

    Xu phat tai xe xe container cho 25 kieu gach hinh anh

    Xử phạt tài xế xe container chở 25 kiệu gạch

    2 giờ trước 19:07 26/1/2026

    0

    Lực lượng CSGT Hà Nội xử phạt tài xế Nguyễn Văn D. lái xe container chở 25 kiệu gạch chằng buộc không bảo đảm an toàn, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý