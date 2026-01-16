Thành ủy TP.HCM kỷ luật 8 đảng viên vi phạm

UBKT Thành ủy TP.HCM quyết định và tham mưu kỷ luật 8 đảng viên, trong đó có trường hợp bị khai trừ, cảnh cáo do vi phạm nghiêm trọng.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TP.HCM vừa ban hành thông cáo báo chí về việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên.

Theo thông cáo, tại kỳ họp lần thứ 2 và lần thứ 3, UBKT Thành ủy đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật đối với 8 đảng viên có vi phạm.

Cụ thể, UBKT Thành ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với 2 đảng viên, gồm: ông Hoàng Văn Tân, Bí thư Đảng ủy, nguyên Quyền Hiệu trưởng Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III và ông Vũ Đức Thiệu, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III.

Hai đảng viên này đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Vi phạm được xác định là rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của cá nhân, tổ chức đảng và cơ quan nơi công tác.

UBKT Thành ủy đồng thời tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với ông Trần Tấn Ba, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tân Bình (cũ), nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Tân Bình (cũ).

Theo UBKT Thành ủy, ông Trần Tấn Ba đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ được giao trong việc theo dõi, phối hợp, tổ chức thu hồi tài sản sử dụng trái phép, gây thất thoát tài sản Nhà nước. Vi phạm này gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân.

Ngoài ra, UBKT Thành ủy đã thi hành kỷ luật khai trừ đối với ông Lê Tuấn Anh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng Công an phường An Phú, do vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Thông cáo cũng cho biết, UBKT Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện lại quy trình xem xét, xử lý kỷ luật đối với 4 đảng viên theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với các đảng viên: Ông Võ Hồng Bào, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Trưởng Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.HCM; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bến Cát, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng Công an TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương (cũ);

Ông Huỳnh Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP.HCM; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy Bến Cát, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (cũ);

Ông Võ Văn Hồng, Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Dĩ An, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cũ);

Ông Hà Tấn Phủ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng Phòng Xuất nhập cảnh, Công an TP.HCM; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Tân Uyên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng Công an TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (cũ).

Qua kiểm tra, Ban Thường vụ Thành ủy nhận thấy, với vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong thời gian công tác tại tỉnh Bình Dương (cũ), các đảng viên trên đã thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ quy chế làm việc; thiếu kiểm tra, đôn đốc; không kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm, để đơn vị, cán bộ, đảng viên và bản thân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Công an trong công tác phòng, chống tội phạm.

Những vi phạm này gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân. Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với 4 đảng viên nêu trên, thay thế các quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách trước đây của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương (cũ).

Ngoài nội dung trên, UBKT Thành ủy cũng đã xem xét và kết luận một số vấn đề quan trọng khác tại kỳ họp.