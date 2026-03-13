Cụ bà 102 tuổi ngủ 15 tiếng/ngày, 50 năm chưa từng đi viện

Cụ bà Jin Baoling, 102 tuổi, sống tại vùng nông thôn ở thành phố Thái Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), thu hút sự chú ý nhờ lối sống lạc quan cùng thói quen sinh hoạt đặc biệt.

Theo Taizhou Evening News, cụ Jin vẫn minh mẫn, sức khỏe ổn định và 50 năm qua chưa từng phải vào bệnh viện. Người dân địa phương trìu mến gọi bà là “Old Baby” (em bé già) vì tính cách vui vẻ, thân thiện.

Mỗi ngày, bà thức dậy khoảng 9h sáng, ra vườn phơi nắng rồi nghỉ ngơi trong ngày. Đến 7h tối, bà đi ngủ và tổng thời gian ngủ có thể lên tới 15 tiếng mỗi ngày, theo lời con trai bà là Hu Huamei.

Chế độ ăn của cụ Jin cũng khá đặc biệt. Bữa sáng thường là sủi cảo, bánh bao hoặc hoành thánh, còn bữa trưa và tối chủ yếu là mì hoặc cơm. Bà đặc biệt thích chân giò heo, mỗi ngày ăn khoảng 2-3 miếng trong một bữa.

Cụ Jin ngủ 15 tiếng/ngày và hiện 102 tuổi.

Ngoài ba bữa chính, cụ còn ăn bánh ngọt, bánh mì, uống trà táo đỏ đường nâu, đồng thời duy trì thói quen ăn ba quả cam và hai quả trứng mỗi ngày. Dù vậy, bà ít ăn rau.

Một thói quen khác khiến nhiều người bất ngờ là bà uống rượu trong mỗi bữa ăn. Trong nhà luôn có các hũ rượu gạo ngâm táo đỏ, nhãn, vải và dương mai được chuẩn bị riêng cho bà.

Dù các khớp chân không còn linh hoạt và cần người hỗ trợ khi đi lại, thị lực của cụ vẫn tốt và đôi tay rất khéo léo. Bà vẫn thường vá tất, sửa đế giày trong sinh hoạt hàng ngày.

Con trai bà cho rằng bí quyết giúp mẹ mình khỏe mạnh nằm ở tinh thần lạc quan và tính cách hiền hòa. “Bà hầu như không tranh cãi với ai và thường quên đi rắc rối rất nhanh”, ông nói.

Với cụ Jin, sự hòa thuận trong gia đình luôn là điều quan trọng nhất. Mong ước lớn nhất của bà là các thành viên sống bình an và hạnh phúc bên nhau.