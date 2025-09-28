Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
CSGT tạm cấm cao tốc từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh khi bão số 10 đổ bộ

  • Chủ nhật, 28/9/2025 21:49 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tối 28/9, Cục CSGT cho biết sẽ cấm đường cao tốc từ nút giao Nghi Sơn (Thanh Hoá) đến nút giao Vũng Áng (Hà Tĩnh) để bảo đảm an toàn khi bão số 10 đổ bộ vào đất liền.

Cục CSGT vừa có thông báo về việc cấm đường cao tốc khi bão số 10 đổ bộ vào đất liền nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Cụ thể, theo dự báo bão số 10 đổ bộ vào đất liền khu vực Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh thời điểm từ 23h ngày 28/9 đến 4h ngày 29/9.

Do đó, Cục CSGT tổ chức tạm cấm đường cao tốc từ nút giao Nghi Sơn, Thanh Hóa (km 380) đến nút giao Vũng Áng, Hà Tĩnh (km 568 + 500).

Cam cao toc do bao anh 1

Lực lượng CSGT phân luồng phương tiện.

Người dân và lái xe để chủ động hành trình, ra khỏi cao tốc tìm nơi tránh trú an toàn, khi bão đi qua mới tiếp tục hành trình.

Khi gặp sự cố người dân có thể gọi số 19008099 của Cục CSGT để được hướng dẫn hỗ trợ kịp thời.

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Hà Tĩnh

      Hà Tĩnh
      • Diện tích: 5.997,3 km²
      • Dân số: 1.242.700 người
      • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 2 thị xã, 10 huyện
      • Vùng: Bắc Trung Bộ
      • Mã điện thoại: 239
      • Biển số xe: 38

