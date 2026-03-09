Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Container trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương bất ngờ cháy dữ dội

  • Thứ hai, 9/3/2026 15:16 (GMT+7)
Một chiếc xe container đang chạy trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến đầu xe bị thiêu rụi, hư hỏng nặng.

Ngày 9/3, lực lượng cảnh sát giao thông phụ trách đường cao tốc Trung Lương - TP.HCM (tại tỉnh Đồng Tháp) cho biết, một chiếc xe container đang chạy trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến đầu xe bị thiêu rụi, hư hỏng nặng; lực lượng làm nhiệm vụ tích cực điều tiết giao thông, khắc phục hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Ngọn lửa bùng phát từ đầu xe container.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h15 ngày 9/3, chiếc xe container chạy trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương theo hướng từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây. Khi phương tiện này lưu thông đến đoạn thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh, tài xế phát hiện khói bốc lên từ đầu xe container nên cho xe tấp vào làn dừng khẩn cấp để kiểm tra. Lúc này ngọn lửa đã nhanh chóng bùng phát dữ dội và bao trùm toàn bộ cabin xe. Dù tài xế cùng một số người dân đi đường đã nỗ lực dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét, gây ảnh hưởng đến tầm nhìn của các xe cộ khác đang lưu thông trên cao tốc.

Lực lượng làm nhiệm vụ tích cực chữa cháy đầu xe container.

Nhận tin báo, đơn vị quản lý đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường để dập lửa và điều tiết giao thông. Sau khoảng 20 phút, với nỗ lực triển khai công tác cứu hộ, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng phần đầu kéo của đã container bị ngọn lửa thiêu rụi.

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

