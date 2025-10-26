Công ước Hà Nội: Ngọn hải đăng hợp tác toàn cầu về an ninh mạng

"Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao về Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng" khép lại với nhiều kết quả ấn tượng, thể hiện vai trò, uy tín của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam phát biểu bế mạc Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. Ảnh: Việt Linh.

Sau 2 ngày diễn ra với với nhiều hoạt động quan trọng như một phiên thảo luận toàn thể, một phiên ký chính thức, bốn phiên thảo luận cấp cao, bốn phiên bàn tròn, Lễ mở ký Công ước Hà Nội đã thành công tốt đẹp, khép lại với nhiều dấu ấn sâu đậm.

Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, kết quả này thể hiện tinh thần hợp tác, trách nhiệm và quyết tâm chung của cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống lại tội phạm mạng - một thách thức toàn cầu đang ngày càng tinh vi, phức tạp.

Phát biểu tại họp báo kết thúc, các đại diện Bộ Công an và Bộ Ngoại giao khẳng định 2 ngày hội nghị đã nhận được sự quan tâm lớn từ các bên, trở thành một trong những lễ mở ký lớn nhất của Liên Hợp Quốc trong thập kỷ qua.

Ba kết quả đồng thuận quan trọng

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, bên cạnh thành tựu quan trọng đạt được về ký kết tham gia Công ước Hà Nội của các quốc gia, Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao đã đạt được ba kết quả đồng thuận có ý nghĩa chiến lược.

Thứ nhất, Công ước Hà Nội được cộng đồng quốc tế nhìn nhận là bước đi lịch sử, thể hiện tầm nhìn chung và tinh thần hợp tác vì một không gian mạng an toàn, tin cậy, vì con người và phát triển bền vững.

Công ước đặt nền tảng pháp lý quan trọng cho hợp tác quốc tế, đề cao đối thoại bình đẳng, tôn trọng chủ quyền quốc gia, hướng tới một môi trường số phục vụ hòa bình và công bằng.

Thứ hai, sự tham dự đông đảo của các quốc gia và tổ chức quốc tế cho thấy tinh thần đoàn kết, ý chí chính trị và quyết tâm cao trong đấu tranh chống tội phạm mạng, đồng thời mở ra cơ hội mới cho hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và củng cố lòng tin giữa các quốc gia.

Thứ ba, việc Công ước được thông qua bằng đồng thuận và tổ chức thành công tại Hà Nội khẳng định vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong tăng cường hợp tác quốc tế ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Lễ mở kỹ Công ước Hà Nội. Ảnh: Việt Linh.

Thành công này cũng thể hiện sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với vai trò, năng lực và trách nhiệm của Việt Nam - quốc gia đăng cai và là thành viên tích cực trong bảo đảm an ninh mạng toàn cầu.

Công ước Hà Nội - ngọn hải đăng hợp tác toàn cầu về an ninh mạng

Thay mặt Đảng, Nhà nước Việt Nam, Đại tướng Lương Tam Quang gửi lời cảm ơn tới Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học, phóng viên, doanh nghiệp và tình nguyện viên đã đóng góp công sức vào thành công chung của sự kiện.

Vì một tương lai số an toàn, công bằng, nhân văn, Đại tướng kêu gọi các quốc gia, các tổ chức và doanh nghiệp tăng cường hợp tác, thực thi có hiệu quả Công ước Hà Nội. Điều này cần được thực hiện bằng sự đoàn kết và lòng tin chiến lược, bằng tinh thần trách nhiệm, chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và nguồn lực, nhất là hỗ trợ các quốc gia đang phát triển.

Công ước sẽ thật sự trở thành ngọn hải đăng soi đường cho sự hợp tác toàn cầu về an ninh mạng, đưa thế giới đến mục tiêu "công nghệ vì con người, chuyển đổi số hóa vì hòa bình" Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang

Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, làm bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam coi trọng đặc biệt việc xác định an ninh mạng và phòng chống tội phạm mạng là điều kiện tiên quyết để bảo vệ chủ quyền số, quyền riêng tư, quyền con người, và niềm tin xã hội số.

Bộ trưởng khẳng định, Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nghĩa vụ theo Công ước, đồng thời thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương trong phòng, chống tội phạm mạng. Việt Nam coi an ninh mạng là điều kiện tiên quyết để bảo vệ chủ quyền số, quyền con người và niềm tin xã hội trong kỷ nguyên số.

Quy mô kỷ lục, dấu ấn hợp tác toàn cầu

Trong hai ngày 25-26/10, Lễ mở ký và Hội nghị quốc tế về Công ước Liên Hợp Quốc chống tội phạm mạng đã thu hút hơn 2.500 đại biểu đến từ 110 phái đoàn quốc gia, 150 tổ chức quốc tế, khu vực và tư nhân, cùng hơn 50 cơ quan nghiên cứu.

“Đây là con số vượt dự đoán của Ban Tổ chức, thể hiện sự quan tâm rộng rãi và thiết thực của cộng đồng quốc tế cũng như bạn bè quốc tế đối với sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam”, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại họp báo kết thúc.

Sự kiện còn ghi nhận 494 phóng viên đến từ 189 cơ quan báo chí trong và ngoài nước, bảo đảm thông tin được truyền tải nhanh chóng, toàn diện tới công chúng toàn cầu. Đặc biệt, toàn bộ chương trình được truyền hình trực tiếp trên hệ thống WebTV của Liên Hợp Quốc bằng sáu ngôn ngữ chính thức, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam tổ chức một sự kiện quốc tế có quy mô và tính toàn cầu như vậy.

Các đại diện Bộ Công an và Bộ Ngoại giao tại họp báo kết thúc Lễ mở ký và Hội nghị quốc tế về Công ước Liên Hợp Quốc chống tội phạm mạng.

Cột mốc nổi bật nhất là 72 quốc gia đã ký Công ước trong hai ngày diễn ra sự kiện, trong đó 64 quốc gia ký ngay tại phiên toàn thể, phản ánh sự đồng thuận và hưởng ứng rộng rãi trên quy mô toàn cầu từ châu Á - Thái Bình Dương (19 nước), châu Phi (21 nước), châu Âu (19 nước) đến Mỹ Latinh (12 nước). Theo Liên Hợp Quốc, đây là một trong những lễ mở ký Công ước lớn nhất trong thập kỷ qua.

Hội nghị đã ghi nhận 71 lượt phát biểu từ các quốc gia, tổ chức quốc tế và tập đoàn công nghệ lớn, mang đến nhiều khuyến nghị quan trọng cho giai đoạn triển khai Công ước sắp tới.

Song song đó, 8 hội thảo và tọa đàm chuyên đề do Việt Nam và các tổ chức quốc tế phối hợp tổ chức, cùng 37 sự kiện bên lề, đã tạo diễn đàn đối thoại cởi mở, xây dựng, thúc đẩy chia sẻ thông tin và kinh nghiệm toàn cầu trong lĩnh vực an ninh mạng, công nghệ và quản trị số.

Các đại biểu quốc tế đánh giá cao vai trò dẫn dắt, tầm nhìn và quyết tâm của Việt Nam, không chỉ trong lĩnh vực an ninh mạng mà còn trong xây dựng môi trường số an toàn, nhân văn và công bằng cho mọi quốc gia.

Công tác lễ tân, hậu cần và bảo đảm an ninh trật tự được Liên Hợp Quốc và bạn bè quốc tế đánh giá cao về sự chuyên nghiệp, chu đáo và hiệu quả.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại họp báo.

Trong suốt thời gian tổ chức, hơn 10.000 lượt cán bộ, chiến sĩ công an đã được huy động, tạo nên thế trận liên hoàn, khép kín từ sân bay - tuyến đường - địa điểm tổ chức, đảm bảo sự di chuyển an toàn, thông suốt của các đoàn đại biểu quốc tế.

“Chúng ta đã thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo: bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho toàn bộ sự kiện, vừa chặt chẽ, nghiêm túc nhưng vẫn tạo môi trường thông thoáng, thuận tiện cho đại biểu và phóng viên”, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng Bộ Công an khẳng định.

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, việc đăng cai thành công sự kiện với sự tham gia của hàng trăm quốc gia đã thể hiện rõ chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam: không chỉ tham gia mà còn dần dần đóng vai trò dẫn dắt và định hình các vấn đề định hình các vấn đề chiến lược toàn cầu.