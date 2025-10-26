Công ước Hà Nội: Bộ Công an xúc tiến các hoạt động hợp tác quốc tế

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp xúc song phương với lãnh đạo Mozambique, Azerbaijan, Iran, Nam Phi trong khuôn khổ lễ ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Mozambique Paulo Chachine. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Sáng 26/10, tại Hà Nội, tiếp tục chuỗi hoạt động trong chương trình Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Mozambique Paulo Chachine; Giám đốc Cơ quan an ninh quốc gia Cộng hòa Azerbaijan Ali Naghiyev; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách lãnh sự, quốc hội, vấn đề người Iran Vahid Jalalzadeh; Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Hiến pháp Cộng hòa Nam Phi Mmamiloko T. Kubayi và bà Rita Mikbel, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Ericsson khu vực Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar.

Tại buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Mozambique Paulo Chachine, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang chào mừng ngài Bộ trưởng và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cộng hòa Mozambique sang thăm và làm việc tại Việt Nam nhân dịp tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội; nhấn mạnh chuyến công tác thể hiện rõ nét trách nhiệm, quyết tâm của Mozambique chung tay cùng cộng đồng quốc tế phòng, chống tội phạm mạng; đồng thời minh chứng cho tình hữu nghị truyền thống và hợp tác ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Mozambique - hai đối tác thân thiết, luôn tin cậy và ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề quốc tế và khu vực.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc An ninh quốc gia Azerbaijan Ali Nagiyev ký kết Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực an ninh giữa hai Bộ. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ sau khi ký kết Hiệp định về dẫn độ và Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm (khi đó là Bộ trưởng Bộ Công an) tới Cộng hòa Mozambique năm 2019, hai bên đã phối hợp tổ chức nhiều khóa tập huấn nghiệp vụ như chống bạo loạn, xử lý chất nổ, giải cứu con tin, bắn tỉa, phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Để tiếp tục làm sâu sắc thêm quan hệ giữa hai nước, hai Bộ, tại buổi tiếp, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục tích cực triển khai có hiệu quả các văn kiện hợp tác đã ký kết; tăng cường trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm trong thực thi pháp luật; phối hợp điều tra, truy nã tội phạm, đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, khủng bố, mua bán người và tội phạm công nghệ cao.

Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng, tận dụng các cơ chế của Công ước Hà Nội để trao đổi chứng cứ điện tử, phối hợp điều tra quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật; thúc đẩy tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc và Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (INTERPOL), nhằm góp phần củng cố hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực và thế giới.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, ngài Paulo Chachine bày tỏ tin tưởng, với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống và những kết quả hợp tác tích cực trong thời gian qua, quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Mozambique sẽ ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, đặc biệt trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm mạng - lĩnh vực mang tính toàn cầu, cần sự chung tay của tất cả các quốc gia.

Tại buổi tiếp Giám đốc Cơ quan an ninh quốc gia Cộng hòa Azerbaijan Ali Naghiyev, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang khẳng định, Việt Nam luôn đánh giá cao quan hệ hợp tác với Azerbaijan trong lĩnh vực an ninh, nhất là sau khi quan hệ hai nước nâng tầm Đối tác chiến lược và những thỏa thuận đã đạt được giữa hai Bộ vào tháng 5/2025 vừa qua tại Baku.

Để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Azerbaijan trong thời gian tới, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục thúc đẩy, triển khai hiệu quả các Thỏa thuận hợp tác đã ký kết, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia của mỗi nước; tăng cường trao đổi đoàn các cấp; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, mở các kênh liên lạc, trao đổi song phương giữa các cơ quan chức năng thuộc bộ ngành liên quan trong công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố quốc tế, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, tội phạm mua bán người, các hoạt động tổ chức xuất nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm khác.

Hai bên cũng thống nhất đẩy mạnh hợp tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thực thi pháp luật, đồng thời ủng hộ lập trường và chính sách của nhau trong những vấn đề quốc tế chung tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Ngay sau buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang và ngài Ali Naghiyev đã ký Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực an ninh giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan An ninh quốc gia Azerbaijan.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, cùng với việc ký kết Công ước Hà Nội, bản Thỏa thuận song phương này sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường phối hợp trong công tác chia sẻ thông tin, điều tra, phòng chống các loại tội phạm bảo đảm an ninh quốc gia hai nước.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp xã giao ngài Vahid Jalalzadeh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách lãnh sự, quốc hội, vấn đề người của Iran. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tại buổi tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách lãnh sự, quốc hội, vấn đề người Iran Vahid Jalalzadeh, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, trải qua hơn nửa thế kỷ từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (1973), trên nền tảng của sự tôn trọng và tình hữu nghị, Việt Nam và Iran luôn duy trì mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, phát triển, ủng hộ nhau trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, hai nước cùng nhau vun đắp nhiều thành quả trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ, an ninh, quốc phòng.

Trong lĩnh vực an ninh, Bộ Công an Việt Nam đang có quan hệ tốt đẹp với các cơ quan thực thi pháp luật Iran (Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thực thi pháp luật).

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị ngài Thứ trưởng tiếp tục tham mưu Chính phủ Iran tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có tội phạm an ninh mạng; thúc đẩy hợp tác phát triển công nghiệp an ninh và chuyển giao công nghệ, sản xuất các phương tiện, công cụ hỗ trợ phục công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, Thứ trưởng Vahid Jalalzadeh chúc mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Iran ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất, vì lợi ích của nhân dân hai nước và vì hòa bình, hợp tác của thế giới.

Ngài Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng Công ước Hà Nội sẽ mở ra một khuôn khổ hợp tác mới - dựa trên các giá trị của tôn trọng luật pháp quốc tế, đối thoại bình đẳng, phát triển bền vững và nhân văn, mở ra nhiều cơ hội, kênh hợp tác quốc tế với công tác phòng, chống tội phạm mạng; khẳng định, trong tiến trình này, Iran luôn mong muốn được đồng hành cùng Việt Nam, cũng như các đối tác bạn bè quốc tế khác, để cùng biến những cam kết hôm nay thành hành động cụ thể và hiệu quả trong tương lai.

Tại buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Hiến pháp Cộng hòa Nam Phi Mmamiloko T. Kubayi, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ vui mừng nhận thấy, trong hơn ba thập niên kể từ khi Việt Nam và Nam Phi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1993, quan hệ giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh-quốc phòng, giáo dục và pháp luật. Việt Nam luôn trân trọng tình cảm hữu nghị và sự ủng hộ quý báu mà Nam Phi đã dành cho Việt Nam trong suốt chặng đường hội nhập và phát triển.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Hiến pháp Cộng hòa Nam Phi Mmamiloko T. Kubayi. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết trong lĩnh vực thực thi pháp luật, Việt Nam và Nam Phi đã và đang duy trì nhiều kênh hợp tác hiệu quả, đặc biệt thông qua Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (INTERPOL) và các diễn đàn quốc tế khác.

Hai bên đã phối hợp xử lý nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm môi trường, buôn bán và vận chuyển trái phép động vật hoang dã quý hiếm - lĩnh vực mà hai Bộ còn nhiều tiềm năng để tiếp tục tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, hai bên cũng đang tích cực trao đổi nhằm sớm ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng như Hiệp định dẫn độ, Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù, Hiệp định hợp tác phòng, chống tội phạm và Bản ghi nhớ về phòng, chống buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

Tại buổi tiếp, hai bên thống nhất sẽ đẩy nhanh hoàn thiện và ký kết các hiệp định hợp tác đã thống nhất, tạo hành lang pháp lý cho hợp tác tư pháp và thực thi pháp luật giữa hai nước; tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm điều tra, truy nã và dẫn độ tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, khủng bố, ma túy và buôn người.

Hai bên cũng nhất trí sẽ mở rộng các hoạt động đào tạo, trao đổi cán bộ giữa các cơ quan thực thi pháp luật, nhằm nâng cao năng lực ứng phó với tội phạm sử dụng công nghệ cao; đồng thời phối hợp tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, nhất là trong việc triển khai và thực thi hiệu quả Công ước Hà Nội, góp phần củng cố vai trò và tiếng nói của các nước đang phát triển trong lĩnh vực an ninh mạng toàn cầu.

Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Mmamiloko T. Kubayi khẳng định cuộc gặp giữa hai Bộ trưởng và Lễ mở ký Công ước Hà Nội là bước tiến quan trọng mở ra chương mới trong hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư pháp và Hiến pháp Nam Phi, không chỉ trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm mạng mà còn trên nhiều phương diện khác vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của hai dân tộc, của châu Á và châu Phi.

Tại buổi tiếp bà Rita Mikbel, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Ericsson khu vực Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, chuyến thăm, làm việc và tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội của bà Chủ tịch và đoàn công tác của Công ty Ericsson Thụy Điển không chỉ là dấu mốc quan trọng tiếp nối cuộc gặp thành công của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Bộ trưởng dẫn đầu tại Thụy Điển vào tháng 9 vừa qua, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm đặc biệt của bà Chủ tịch nói riêng, Công ty Ericsson nói chung đối với phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và viễn thông thế hệ mới tại Việt Nam.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp bà Rita Mikbel, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Ericsson khu vực Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định với tầm nhìn chiến lược về một Việt Nam số, an toàn và phát triển bền vững, Bộ Công an Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy hợp tác với các đối tác quốc tế có năng lực và uy tín, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao.

Đánh giá Công ty Ericsson là một trong những doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ, với những sáng kiến đột phá về AI và viễn thông thế hệ mới, Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, những thành tựu mà Công ty đạt được trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào nhiều lĩnh vực góp phần giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống, từ tội phạm mạng, khủng bố công nghệ cao, cho đến việc đảm bảo an ninh dữ liệu và trật tự an toàn xã hội.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao ý kiến của bà Chủ tịch đối với sự phát triển công nghệ AI chuyển đổi số, nhất là việc tăng cường tiềm lực cho Tập đoàn Mobiphone Việt Nam.

Để đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đầy tiềm năng này, hai bên thống nhất sẽ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an ninh, an toàn thông tin; cùng nhau nghiên cứu, phát triển các giải pháp bảo mật dựa trên AI để bảo vệ hạ tầng mạng 5G, 6G trước các mối đe dọa an ninh mạng, tội phạm công nghệ cao và khủng bố; phối hợp nghiên cứu xây dựng hệ sinh thái dữ liệu số an toàn và Trung tâm dữ liệu AI có chủ quyền tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Công ty Ericsson chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ xây dựng và vận hành các mạng lưới thông tin di động thế hệ mới. Việc chuyển giao công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất thiết bị 5G, 6G, sẽ là một bước đi chiến lược, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tự chủ công nghệ của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Công ty nghiên cứu tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kỹ thuật chất lượng cao của Việt Nam; thiết lập các chương trình nghiên cứu chung về các giao thức an toàn thông tin, quản lý phổ tần số vô tuyến cho 5G, 6G, và các ứng dụng AI trong quản lý mạng.