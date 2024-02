Công ty thưởng Tết nhân viên bằng đệm kinh doanh ra sao?

Năm 2023, May Sông Hồng ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt 4.542 tỷ và 245 tỷ, đều không đạt kế hoạch kinh doanh đã đề ra trước đó.

Hàng loạt nhân viên của CTCP May Sông Hồng - Nghĩa Hưng chở đệm về nhà. Ảnh: Fanpage May Sông Hồng - Nghĩa Hưng.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh hàng nghìn lao động của một công ty ở Nam Định tươi cười chở đệm bông về nhà sau giờ làm việc. Được biết, đây là quà Tết của CTCP May Sông Hồng - Nghĩa Hưng gửi đến cán bộ, công nhân của công ty.

Theo đó, để thưởng Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024, mỗi cán bộ công nhân viên công ty này ngoài được nhận 2 tháng lương thực lĩnh sẽ được thưởng thêm một chiếc đệm bông Sông Hồng - sản phẩm của chính công ty này - với giá trị khoảng 4 triệu đồng.

Được biết, CTCP May Sông Hồng - Nghĩa Hưng là công ty con thuộc CTCP May Sông Hồng (HoSE: MSH), thành lập năm 2013 với vốn điều lệ 250 tỷ đồng . Hiện do May Sông Hồng nắm 51% vốn tại Công ty May Sông Hồng - Nghĩa Hưng. Trụ sở công ty đặt tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định với hoạt động chính là sản xuất hàng may mặc.

Trong khi đó, tính đến cuối năm 2023, May Sông Hồng có vốn điều lệ 750 tỷ đồng . Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật công ty là ông Bùi Đức Thịnh.

DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN CỦA MAY SÔNG HỒNG ĐI LÙI TRONG NĂM NGOÁI Kết quả kinh doanh của May Sông Hồng những năm gần đây. Nguồn: BCTC DN, Tổng hợp. Nhãn 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Doanh thu thuần tỷ đồng 2992 3281 3950 4411 3813 4747 5520 4541 Lợi nhuận sau thuế

184 200 369 449 231 442 337 245

Về tình hình kinh doanh, trong quý cuối năm ngoái, nhà sản xuất may mặc này ghi nhận doanh thu thuần 1.156 tỷ đồng , tăng 1% so với cùng kỳ năm liền trước.

Trong kỳ, May Sông Hồng đã tiết giảm tới 69% chi phí tài chính; tiết giảm 14% chi phí bán hàng. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 21%.

Kết thúc quý IV/2023, công ty báo lãi sau thuế 81 tỷ đồng , tăng 48% so với cùng kỳ.

Ban lãnh đạo công ty lý giải nguyên nhân lợi nhuận tăng cao trong quý cuối cùng của năm 2023 là do doanh nghiệp đã ký được nhiều đơn hàng hơn và có thêm doanh thu từ CTCP Sông Hồng BSS Logistics.

Dù vậy, do kết quả kinh doanh kém tích cực trong 3 quý trước đó, tính chung cả năm 2023, doanh thu thuần của May Sông Hồng đạt 4.542 tỷ đồng , giảm 18% so với năm liền trước và chỉ thực hiện được 95% kế hoạch đã đề ra.

Lợi nhuận trước thuế cùng năm của công ty cũng giảm tới 30%, đạt 307 tỷ đồng , tương đương 88% mục tiêu đặt ra. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt hơn 245 tỷ đồng , giảm gần 28%.