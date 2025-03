Một ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 70%

PGBank đặt mục tiêu lãi trước thuế 716 tỷ đồng năm 2025, tăng 70% so với năm trước, cũng là mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận cao nhất hệ thống ngân hàng năm nay.

PGBank đặt mục tiêu kinh doanh cao bất ngờ trong năm 2025. Ảnh: PGB.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển - PGBank (UPCoM: PGB) - vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 và tạm giao mục tiêu lợi nhuận trước thuế 716 tỷ đồng .

Năm ngoái, ngân hàng này báo lãi trước thuế 421 tỷ đồng , tăng gần 20% so với năm 2023 và thực hiện được 76% mục tiêu đề ra trước đó là 554 tỷ đồng . Như vậy, so với mức thực hiện trên, mục tiêu lãi trước thuế năm 2025 của PGBank sẽ tăng 70% so với năm trước.

Đây đồng thời là mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận cao nhất trong hệ thống ngân hàng thương mại tính đến hiện tại. Trong khi đó, các ngân hàng khác đặt mục tiêu tăng trưởng thấp hơn, như OCB dự kiến tăng 30%, VIB tăng 22%, NamABank tăng 10% và ACB tăng 9,5%...

KẾT QUẢ KINH DOANH NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY CỦA PGBANK Nguồn: PGB. Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Kế hoạch 2025 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 52 153 80 159 90 212 323 506 351 421 716

Ngoài chỉ tiêu lợi nhuận, PGBank cũng đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 15-20% trong năm nay. Dư nợ tín dụng thực hiện theo hạn mức do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phê duyệt, đồng thời đảm bảo tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Đến cuối năm 2024, tổng tài sản của ngân hàng đạt 73.211 tỷ đồng , tăng 32% so với đầu năm; dư nợ cho vay khách hàng đạt 41.436 tỷ đồng , tăng 17%; tổng số dư nợ xấu ở mức 1.061 tỷ đồng , tăng 5%.

Ngày 28/3 tới, PGBank sẽ chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, dự kiến diễn ra vào ngày 24/4 tại Hà Nội.

Cùng với đó, ngân hàng đã thông qua kế hoạch phát hành thêm 80 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ từ 4.200 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng .

Đợt phát hành này dự kiến huy động 800 tỷ đồng , trong đó 200 tỷ đồng dành cho vay ngắn hạn, còn 600 tỷ đồng phục vụ các khoản vay dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền kéo dài từ 24/3 đến 14/4.