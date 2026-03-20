Công ty sách xả kho, giám đốc đến vẽ, ký tặng từng độc giả

Sự kiện xả kho của một công ty sách tại TP.HCM thu hút đông người tham gia. Họa sĩ Trần Đại Thắng - Giám đốc công ty sách - đã có mặt để vẽ, ký tặng độc giả.

Từ ngày 19/3, Đông A tổ chức "xả kho" tại xã Bình Hưng, TP.HCM, thu hút đông đảo người dân đến mua trực tiếp. Ngay trong ngày đầu mở cửa, khu vực kho ghi nhận lượng lớn độc giả tập trung, nhiều thời điểm trở nên đông đúc.

Theo ghi nhận, các đầu sách được giảm giá sâu, ví dụ quyển Ngụ ngôn La Fontaine có giá bìa 1,1 triệu đồng giảm đến 80%, còn 220.000 đồng. Mức giá thấp khiến nhu cầu mua tăng mạnh, không chỉ từ người đọc cá nhân mà còn từ các nhóm kinh doanh nhỏ lẻ. Một số đơn vị thậm chí nhận “mua hộ” sách với số lượng lớn cho khách ở xa.

Đại diện doanh nghiệp cho biết lượng khách vượt dự kiến, khiến hoạt động tại kho rơi vào tình trạng quá tải. Việc xử lý đơn hàng, đặc biệt là đơn trực tuyến, bị chậm do khối lượng lớn trong thời gian ngắn.

Trong ngày đầu tiên, sự kiện có thêm hoạt động giao lưu của họa sĩ Trần Đại Thắng, giám đốc Đông A, tác giả cuốn Tôi kể - Tất cả đều từ sách. Tại đây, tác giả trực tiếp ký tên và vẽ minh họa lên từng cuốn sách cho độc giả. Hoạt động này thu hút sự quan tâm của nhiều người tham dự, tạo điểm nhấn giữa không gian mua bán đông đúc.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Tiến Lợi (quận Gò Vấp cũ, TP.HCM) cho biết bản thân đi hơn 20 km để tham gia sự kiện này. Anh đã mua khoảng 1,5 triệu đồng tiền sách tại sự kiện này. "Mình thấy đây là một cơ hội 'trời cho' mà chắc không tới lần thứ hai nên rất háo hức đi mua ngay từ hôm đầu tiên. Mình mua tập trung vào những đầu sách quý, không được tái bản nhiều lần", Lợi nói.

Sự kiện dự kiến kéo dài đến hết ngày 31/3, ưu tiên phục vụ khách đến mua trực tiếp. Doanh nghiệp cho biết vẫn tiếp nhận đơn online, tuy nhiên thời gian giao hàng có thể kéo dài hơn bình thường. Các đợt xả kho sách thường diễn ra khi doanh nghiệp cần giải phóng hàng tồn hoặc thay đổi kế hoạch kinh doanh. Sự kiện thu hút đông người trong thời gian ngắn cho thấy nhu cầu tiếp cận sách tại đô thị lớn vẫn duy trì ở mức cao.