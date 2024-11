Công ty năng lượng Nhật Bản xây thêm nhà máy tại Việt Nam

Công ty năng lượng Nhật Bản eRex đang đẩy mạnh các dự án sinh khối tại Việt Nam và Campuchia, nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng sạch đang gia tăng tại khu vực Đông Nam Á.

Nhà máy eRex tại tỉnh Hậu Giang. Ảnh: eRex.

Tại Việt Nam, eRex dự định hợp tác với 6 nhà máy điện do Tổng công ty Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) vận hành để trộn nhiên liệu sinh học và than đá, với tổng công suất hơn 1.500 MW.

Đối tác Nhật Bản này sẽ tiến hành thử nghiệm tại 2 địa điểm vào đầu năm 2025 và tiến tới tỷ lệ trộn khoảng 20% nhiên liệu sinh học nội địa cùng than đá.

Đồng thời, eRex dự định hoàn tất các thử nghiệm với tỷ lệ nhiên liệu sinh học cao hơn vào cuối năm 2026 và chính thức đưa vào vận hành thương mại năm 2027.

Dự án này được hỗ trợ bởi Tổ chức Phát triển Năng lượng Mới và Công nghệ Công nghiệp Nhật Bản (NEDO). Dù eRex đang xây dựng 3 nhà máy điện sinh khối tại Việt Nam, đây sẽ là dự án đồng đốt nhiên liệu đầu tiên của công ty tại thị trường này.

eRex hiện xem xét việc chuyển đổi phần cắt giảm khí thải từ dự án này thành tín chỉ carbon để bán tại Nhật Bản.

Tại Campuchia, eRex cũng sẽ xây dựng một nhà máy điện sinh khối kết hợp với năng lượng mặt trời với công suất 90.000 kW.

Cơ sở này dự kiến có chi phí xây dựng khoảng 65- 130 triệu USD và sẽ được cấp vốn một phần thông qua hình thức tài trợ dự án.

Việc xây dựng cũng dự kiến bắt đầu từ đầu năm 2025. eRex sẽ xem xét chấp nhận khoản đầu tư từ các đối tác bên ngoài.

Nhu cầu về điện năng ở Đông Nam Á đang ngày càng gia tăng. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhu cầu năng lượng tại Việt Nam đã tăng gấp đôi trong vòng một thập kỷ, tính đến năm 2022.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn phụ thuộc vào than đá, nguồn năng lượng có lượng khí thải carbon cao và chiếm hơn 40% sản lượng điện. Do đó, việc giảm phát thải khí nhà kính đã và đang là một thách thức lớn.

Sinh khối là nguồn năng lượng ổn định hơn so với các nguồn tái tạo khác như năng lượng mặt trời rất dễ bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết.

eRex cho biết các nhà máy điện sinh khối của công ty có tỷ lệ sử dụng lên tới 85%, trong khi các trang trại điện mặt trời thông thường chỉ đạt 15%.

Mặt khác, Đông Nam Á cũng rất giàu tài nguyên gỗ nên việc sử dụng nguồn nguyên liệu này để sản xuất điện sẽ giúp tăng cường tính tự chủ năng lượng cho khu vực.

Dù eRex chủ yếu hoạt động tại Nhật Bản nhưng công ty đang đẩy mạnh đầu tư vào thị trường Đông Nam Á.

Trong giai đoạn 2030-2035, eRex đặt mục tiêu xây dựng 19 nhà máy điện sinh khối tại Việt Nam, đồng thời công ty đã hợp tác với các đối tác như JFE Engineering, Kyudenko và một số đối tác khác từ tháng 5, nhằm mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.