Mô phỏng giọng của tác giả để làm sách nói

Bằng công nghệ sao chép giọng nói, công ty xuất bản Sounded.com tại châu Âu đã mô phỏng lại giọng của nhà văn Catherine Lanigan để chuyển các tác phẩm của bà thành audiobooks.

Ảnh minh họa. Nguồn: Shutterstock.

Mới đây, công ty Sounded.com, đơn vị chuyên làm sách nói, công bố hợp tác với nhà văn Catherine Lanigan để chuyển thể hơn 50 tác phẩm của bà thành audioboooks trong vòng tám tuần.

Trước đó, nhà văn Catherine Lanigan được biết đến với các tác phẩm tiểu thuyết như Romancing the Stone và Jewel of the Nile, cùng hàng loạt tác phẩm thể loại lãng mạn, bí ẩn và phi hư cấu khác.

Sounded.com đã sử dụng công nghệ TrueVoice để tạo ra bản sao giọng nói của nhà văn Lanigan. Nhờ đó, độc giả có thể nghe sách bằng chính lời kể của tác giả. Công nghệ này còn giúp Sounded.com giảm phần lớn thời gian sản xuất, vốn thường mất từ 8 đến 12 tuần cho mỗi cuốn sách, giờ đây chỉ mất tám tuần cho toàn bộ 50 tác phẩm. Theo đánh giá của đơn vị này, đây là một bước đột phá đáng chú ý trong lĩnh vực xuất bản sách nói.

Hơn nữa, Sounded.com đã mua bản quyền audiobooks bản tiếng anh và bản dịch thuật trên toàn thế giới cho tất cả tác phẩm của Lanigan, bao gồm cả series sách dành cho tuổi mới lớn như Lilli and Zane và cuốn tiểu thuyết lãng mạn, hành động Not on Your Life chưa từng được xuất bản trước đây.

Giám đốc điều hành của Sounded.com Jason Kelly cho biết: "Chúng tôi sẽ phát hành 50 sách nói của Catherine Lanigan, độc quyền trên Sounded.com. Dự án này là một minh chứng cho khả năng sử dụng công nghệ để khai thác bản quyền các tác phẩm lớn và tăng thêm nguồn thu cho tác giả, giúp sách của họ đến được với nhiều khán giả mới".

Nhà văn Lanigan chia sẻ rằng bà đã tìm kiếm một nhà xuất bản audiobooks đáng tin cậy suốt nhiều năm và cuối cùng quyết định hợp tác với Sounded.com sau khi được công ty IngramSpark giới thiệu.

"Độc giả, các biên tập viên và bạn bè đã ủng hộ tôi chuyển sách của mình thành định dạng audio với chính giọng của tôi. Quá trình làm việc với công nghệ khá thú vị và tôi hài lòng với kết quả này”, nhà văn Catherine Lanigan cho biết.

Dự án tái tạo giọng nói này đã giúp Sounded.com mở rộng khả năng tiếp cận đối tượng độc giả mới và nó cũng cho thầy tiềm năng việc ứng dụng công nghệ trong ngành xuất bản sách nói.