Chạy đua phát hành 'Nexus' bản sách giấy, sách nói tiếng Việt

"Nexus" - tác phẩm mới nhất của tác giả "Sapiens" - vừa phát hành vào đầu tháng 9. Bản sách giấy và sách nói tiếng Việt sẽ ra mắt vào cuối tháng 9, đầu tháng 10.

Nexus: Lược sử của những mạng lưới thông tin từ Thời đại Đồ đá đến Trí tuệ nhân tạo đánh dấu sự trở lại của tác giả Sapiens: Lược sử loài người - Yuval Noah Harari. Sách thuật lại hành trình của loài người khi bước vào Kỷ nguyên thông tin, phải đưa ra những lựa chọn cấp bách để tồn tại và phát triển. Nói cách khác, đây là câu chuyện về những tác động góp phần kiến tạo lẫn phá hủy thế giới của mạng lưới thông tin.

Đơn vị xuất bản chạy đua với thời gian

Bản tiếng Anh Nexus: A Brief History of Information Networks from the Stone Age to AI vừa phát hành toàn cầu vào ngày 10/9 và lập tức tạo nên cơn sốt đúng như kỳ vọng.

Theo thông tin từ đơn vị phát hành Omega+, bản sách giấy tiếng Việt sẽ chính thức phát hành toàn quốc vào ngày 30/9. Đây là tốc độ phát hành rất ấn tượng, đặc biệt với một cuốn sách khoa học đồ sộ dày 552 trang (bản tiếng Việt; bản tiếng Anh dày 405 trang).

Sapiens: Lược sử loài người bản tiếng Việt được Omega+ ra mắt vào năm 2017, 3 năm sau khi bản tiếng Anh phát hành. Trái đất chuyển mình: Một lịch sử chưa kể về nhân loại ra mắt vào tháng 11/2023, chỉ 7 tháng sau bản tiếng Anh. Đến nay, Nexus: Lược sử của những mạng lưới thông tin từ Thời đại Đồ đá đến Trí tuệ nhân tạo ra mắt cùng tháng với bản gốc, minh chứng cho thấy đơn vị xuất bản đang dần phá vỡ nhiều rào cản về ngôn ngữ, bản quyền trong xuất bản để phục vụ bạn đọc.

So với các đơn vị xuất bản khác tại Việt Nam, Omega+ có lợi thế là kinh nghiệm hợp tác với đội ngũ của tác giả Harari với tiền lệ thành công của sách Sapiens - Lược sử loài người, Sapiens - Lược sử loài người bằng tranh, Unstoppable Us - Không thể dừng bước.

Chia sẻ với Tri thức - ZNews, đại diện Omega+ cho biết để đạt được thỏa thuận phát hành cùng lúc với bản gốc, ngoài việc vượt lên các đối thủ cạnh tranh bằng hồ sơ năng lực, đơn vị đã có cam kết đặc biệt về bảo mật và trình bày kế hoạch truyền thông đồng bộ.

Omega+ nhận được bản thảo ngay sau khi tác giả có bản sơ thảo đầu tiên. Sau đó, đơn vị liên tục phối hợp, cập nhật những phần mới nhất của bản gốc để sản xuất song song.

Thỏa thuận phát hành cùng lúc hẳn nhiên tạo áp lực cho đơn vị không chỉ ở khâu bản quyền, mà cả ở khâu tổ chức bản thảo, biên dịch - biên tập, in ấn... về sau. Lý giải cho lựa chọn khó nhằn này, đại diện Omega+ nhắc về định hướng mà đơn vị kiên trì theo đuổi: xuất bản các công trình tri thức mang tính nền tảng và cập nhật.

Việc cập nhật các xu hướng nói chung và các ấn phẩm mới nhất trong lĩnh vực xuất bản mà đơn vị theo đuổi có ý nghĩa rất quan trọng. Đơn vị bày tỏ mong muốn rút ngắn khoảng cách giữa xuất bản Việt Nam với xuất bản thế giới cả về mặt bằng tri thức lẫn thời gian.

Theo đó, độc giả Việt Nam có thể bắt được nhịp đọc của độc giả trên thế giới, thay vì phải chờ một quãng thời gian khá lâu như trước đây: "Niềm vui của độc giả khi tiếp cận tri thức mới, cập nhật với tốc độ nhanh chóng như vậy, chính là động lực thúc đẩy đội ngũ Omega+," đại diện đơn vị chia sẻ.

Hình ảnh từ phòng thu âm sách nói Nexus: Lược sử của những mạng lưới thông tin từ Thời đại Đồ đá đến Trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Fonos.

Đây cũng là lý do mà đội ngũ Fonos quyết định đồng hành cùng Omega+ trong quá trình thương thảo bản quyền, tổ chức sản xuất để bản sách nói sớm trình làng thính giả. Sách nói Nexus: Lược sử của những mạng lưới thông tin từ Thời đại Đồ đá đến Trí tuệ nhân tạo Việt đang được đội ngũ Fonos gấp rút hoàn thiện, dự kiến phát hành vào trung tuần tháng 10.

Theo đó, đơn vị cho biết đội ngũ thu âm và sản xuất đã làm việc khẩn trương để đảm bảo chọn lựa giọng đọc và âm thanh phù hợp. Omega+ và Fonos cũng tích cực trao đổi và cùng lên kế hoạch truyền thông song song, tạo ra sự ăn ý nhịp nhàng, mang thông tin tựa sách đến gần hơn với các độc giả.

Thách thức lớn nhất đối với đơn vị hiển nhiên là thời gian, vì phải đồng bộ quá trình sản xuất và truyền thông giữa sách giấy và sách nói. Việc thu âm và biên tập âm thanh đòi hỏi sự tập trung cao độ từ đội ngũ sản xuất, đặc biệt khi thời gian rất gấp rút nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng nội dung.

Trước đây một số cuốn sách khác đã được Fonos ra phiên bản sách nói song song với sách giấy là Nỗi đau này không thuộc về bạn, Nước chảy đá mòn, Người đàn bà trong tôi - Hồi ký Britney Spears.

Nhìn lại hệ thống thông tin của loài người

Trong 100.000 năm qua, loài người (Sapiens) đã tích lũy được sức mạnh to lớn. Loài người đạt được những thành tựu trong khám phá, phát minh và chinh phục, nhưng giờ đây chúng ta đang ở trong một cuộc khủng hoảng hiện sinh. Thế giới sinh thái đang bờ vực nguy cơ sụp đổ. Căng thẳng chính trị đang gia tăng. Thông tin sai lệch tràn lan. Và chúng ta đang bước vào kỷ nguyên của AI - một mạng lưới thông tin hoàn toàn mới.

Tác giả Yuval Noah Harari (phải) và bìa sách Nexus: Lược sử của những mạng lưới thông tin từ Thời đại Đồ đá đến Trí tuệ nhân tạo.

Nexus nhìn lịch sử loài người qua lăng kính trải dài để xem xét dòng chảy thông tin đã đưa chúng ta đến ngày nay ra sao. Từ thời Đồ đá qua quá trình điển hóa Kinh Thánh, rồi phát minh ra in ấn, sự trỗi dậy của phương tiện truyền thông đại chúng và sự nổi lên gần đây của chủ nghĩa dân túy, Yuval Noah Harari đã xem xét mối quan hệ phức tạp giữa thông tin và sự thật, quan liêu và huyền thoại, trí tuệ và quyền lực.

Ông khám phá cách các hệ thống như Đế chế La Mã, Giáo hội Công giáo sử dụng thông tin để đạt được mục tiêu, bất chấp tốt xấu. Ông cũng đề cập đến những lựa chọn cấp bách mà chúng ta phải đối mặt khi AI xuất hiện.

Thông tin không phải là nguyên liệu thô của sự thật, mà cũng không chỉ là một thứ vũ khí. Nexus quan sát điểm trung gian giữa hai thái cực này, từ đó tái khám phá bản chất chung của nhân loại.

Yuval Noah Harari được mệnh danh là nhà sử học, triết gia "phổ thông", tác giả các cuốn sách bán chạy Sapiens: Lược sử loài người, Homo Deus: Lược sử tương lai, 21 bài học cho thế kỷ 21,... Ông được xem là một trong những trí giả đại chúng có ảnh hưởng nhất thế giới hiện nay.

Sinh ra tại Israel năm 1976, Harari nhận bằng tiến sĩ từ Đại học Oxford năm 2002. Hiện ông là giảng viên Khoa Lịch sử, Đại học Hebrew Jerusalem và là nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu Rủi ro Hiện sinh Đại học Cambridge. Cùng chồng mình, Itzik Yahav, ông đồng sáng lập công ty Sapienship, tập trung vào giáo dục và truyền thông tác động xã hội.