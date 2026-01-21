Công ty liên quan Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs nợ thuế tiền tỷ

CTCP Tập đoàn Chị Em Rọt - doanh nghiệp có liên quan đến Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs trong vụ kẹo Kera - bị cơ quan thuế thông báo nợ hơn 1,53 tỷ đồng, chủ yếu là thuế VAT.

Sản phẩm kẹo rau Kera được Hằng Du Mục, Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs giới thiệu trong một phiên bán hàng. Ảnh: FB Hằng Du Mục.

Thuế cơ sở 2 TP.HCM (thuộc Thuế TP.HCM) vừa thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt do nợ thuế.

Theo cơ quan thuế, tính đến hết ngày 31/12/2025, Tập đoàn Chị Em Rọt còn nợ hơn 1,53 tỷ đồng tiền thuế, trong đó khoảng 1,5 tỷ đồng là thuế giá trị gia tăng (VAT), phần còn lại là tiền chậm nộp.

Thuế TP.HCM cơ sở 2 cho biết sau 30 ngày kể từ thời điểm phát hành thông báo (ngày 16/1), nếu doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, cơ quan quản lý sẽ thực hiện biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định đối với ông Lê Tuấn Linh (sinh năm 1989) - người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Hiện ông Lê Tuấn Linh đang chấp hành án phạt tù 3 năm 3 tháng trong vụ án lừa dối khách hàng liên quan đến việc kinh doanh sản phẩm kẹo rau củ Kera.

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, CTCP Tập đoàn Chị Em Rọt được thành lập vào đầu tháng 11/2024, trụ sở tại TP.HCM, với vốn điều lệ ban đầu 5 tỷ đồng . Chỉ sau khoảng một tháng hoạt động, doanh nghiệp này nâng vốn lên 15 tỷ đồng .

Công ty này có 6 cổ đông sáng lập, trong đó Lê Tuấn Linh góp 15%. Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) góp 25% và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, còn Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) sở hữu 13,67%.

Theo đăng ký kinh doanh, ngành nghề chính của doanh nghiệp không bao gồm sản xuất hoặc kinh doanh thực phẩm. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Tập đoàn Chị Em Rọt đã công bố và phân phối sản phẩm kẹo rau Kera được giới thiệu là thực phẩm bổ sung.

Sản phẩm kẹo rau Kera được gia công sản xuất bởi Công ty Cổ phần Asia Life tại Đắk Lắk. Tập đoàn Chị Em Rọt giữ vai trò công bố sản phẩm, tổ chức bán hàng và triển khai hoạt động quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội.

Theo hồ sơ vụ án, ý tưởng sản xuất kẹo Kera xuất phát từ một cổ đông khác là Lê Thành Công. Công đề xuất làm kẹo từ rau củ quả và muốn tặng sản phẩm cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên vì cô vốn không thích ăn rau, đồng thời mời cô đồng hành quảng bá.

Sau đó, công ty quyết định sử dụng pháp nhân Tập đoàn Chị Em Rọt để kinh doanh kẹo Kera. Theo thỏa thuận, nhóm cổ đông sáng lập hưởng 75% lợi nhuận, riêng Thùy Tiên hưởng 25%, sau đó tăng lên 30%.

Trong đó, Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục chịu trách nhiệm quay video, livestream giới thiệu sản phẩm. Lê Tuấn Linh phụ trách thủ tục doanh nghiệp và sản xuất nội dung, trong khi Lê Thành Công lo khâu nhà sản xuất, trụ sở và nhân sự.

Cơ quan tố tụng xác định trong suốt quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất, các bị cáo dù là chủ sở hữu nhưng không quan tâm đến chất lượng và thành phần sản phẩm. Nhóm này biết rõ hàm lượng chất xơ trong mỗi viên kẹo Kera chỉ 0,935%, không đủ để bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau, không có căn cứ khoa học cho tuyên bố "một viên kẹo bằng một đĩa rau", nhưng vẫn công bố sản phẩm chứa 10 loại bột rau củ chiếm 28,13% và giới thiệu ra thị trường.

Từ 12/12/2024 đến 16/1/2025, nhóm thực hiện 6 buổi livestream, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Do tin tưởng thông tin quảng cáo, hơn 56.000 khách hàng đã mua hơn 129.000 hộp kẹo Kera. Sau khi trừ chi phí trả cho đơn vị sản xuất, cơ quan điều tra xác định nhóm này thu lợi bất chính khoảng 12,4 tỷ đồng .

Tại phiên tòa giữa tháng 11/2025, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Nguyễn Thị Thái Hằng và Phạm Quang Linh mức án 2 năm tù về tội lừa dối khách hàng.