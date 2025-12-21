Công ty 'đặt cược' vào người giàu nhất hành tinh bên bờ vực phá sản

Công ty cho thuê xe MisterGreen của Hà Lan, nổi tiếng với đội xe chỉ dùng Tesla và những đặt cược táo bạo vào tương lai robotaxi tự hành, đang đối mặt với nguy cơ phá sản.

MisterGreen "đặt cược" vào xe tự lái Tesla và lời nói của tỷ phú Elon Musk đang đối mặt với nguy cơ phá sản. Ảnh: MisterGreen.

Theo các nguồn tin của Electrek tại châu Âu, công ty cho thuê xe với phương châm chỉ dùng Tesla MisterGreen đã xóa sạch quyền lợi của các trái chủ và đang bán tháo hoạt động kinh doanh.

Sự sụp đổ tài chính của MisterGreen làm dấy lên rủi ro về việc tin tưởng vào các tuyên bố của Elon Musk - tỷ phú giàu nhất thế giới - rằng xe Tesla sẽ trở thành "tài sản tăng giá". Tuy nhiên, thực tế lại trở nên phũ phàng trên thị trường xe điện đã qua sử dụng.

MisterGreen xây dựng toàn bộ mô hình kinh doanh dựa trên việc vận hành một đội xe Tesla không chỉ giữ được giá trị mà còn tạo ra doanh thu với vai trò robotaxi.

Tuy nhiên gần đây, công ty buộc phải thông báo giảm hàng triệu USD giá trị của đội xe khi Tesla liên tục cắt giảm mạnh giá xe mới suốt 2 năm qua, trong khi lời hứa về việc biến xe phổ thông thành robotaxi vẫn không được thực hiện.

Năm 2019, Elon Musk từng tuyên bố rằng xe Tesla là "tài sản tăng giá" nhờ khả năng tự động lái (FSD). "Tôi nghĩ điều sâu sắc nhất là nếu bạn mua một chiếc Tesla hôm nay, tôi tin rằng bạn đang mua một tài sản tăng giá, chứ không phải tài sản mất giá", vị tỷ phú nói.

Ông thậm chí còn gợi ý rằng một chiếc Tesla Model 3 có thể dao động 100.000- 200.000 USD khi trở thành robotaxi. MisterGreen đã tin vào tuyên bố đó và đây lại là "một canh bạc" tài chính.

Trong báo cáo thường niên năm 2022, công ty cho biết trọng tâm kinh doanh của hãng xuất phát từ thực tế rằng xe điện Tesla có chất lượng cao nhất trên thị trường, xét về chất lượng pin, cập nhật phần mềm, hiệu suất, tốc độ...

Đồng thời, chất lượng cũng như độ phủ của mạng lưới sạc Tesla trở nên vượt trội vào thời điểm đó. Vì vậy, nhu cầu thị trường đối với xe Tesla là rất lớn và MisterGreen kỳ vọng Tesla sẽ đem lại giá trị tốt hơn trong tương lai.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy xe Tesla mất giá nhanh hơn mức trung bình của ngành, thậm chí trở nên trầm trọng hơn bởi chính quyết định cắt giảm giá xe mới để duy trì nhu cầu của Tesla. Hãng cũng chưa bao giờ thực hiện được lời hứa các bản cập nhật phần mềm sẽ giúp xe tự lái mà không cần giám sát.

Ở thời kỳ đỉnh cao, MisterGreen sở hữu đội xe ấn tượng hơn 4.000 chiếc Tesla, nhưng đây cũng là yếu tố khiến công ty chịu tác động nặng nề hơn nhiều từ việc "rớt giá".

Đối với người mua, Tesla rẻ hơn là tin tốt. Nhưng với các chủ sở hữu hoặc công ty cho thuê đang sở hữu hàng nghìn chiếc xe trên, đó lại là "bản án tử".

MisterGreen đã phát hành trái phiếu để mua xe Tesla, nhưng từ năm ngoái công ty đã không thể trả nợ. Hiện, số tiền "bốc hơi" của các nhà đầu tư vẫn chưa thể xác định, tuy nhiên con số có thể lên tới hàng chục triệu USD.

CEO Florian Minderop và đồng sáng lập Mark Schreurs vẫn chưa phản hồi trước thông tin MisterGreen phá sản.

Năm 2020, Elon Musk từng hứa hẹn "một triệu robotaxi vào cuối năm". Nhưng đến cuối năm 2025, thị trường mới chỉ thấy một chương trình thí điểm nhỏ trong khu vực giới hạn địa lý tại bang Texas (Mỹ).

"Nếu bạn mua một chiếc Tesla với giá 50.000 USD vào năm 2022 và kỳ vọng hôm nay nó trị giá 100.000 USD , có lẽ bạn đang rất thất vọng. Còn nếu bạn mua 4.000 chiếc như vậy bằng tiền vay, bạn chính là MisterGreen", Electrek nhận định.