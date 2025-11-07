Doanh nghiệp 'ngược đời': Cầm 830 tỷ tiền tươi, vốn hóa chỉ 640 tỷ

Công ty Khu công nghiệp Cao su Bình Long là trường hợp hiếm hoi trên sàn khi sở hữu lượng tiền mặt lớn hơn cả giá trị vốn hóa, không có nợ vay và vẫn báo lãi tăng gấp 3 lần.

MH3 là chủ đầu tư Khu công nghiệp Minh Hưng III. Ảnh: MH3.

CTCP Khu công nghiệp Cao su Bình Long (UPCoM: MH3) là một trong những cái tên hiếm hoi trên thị trường chứng khoán Việt Nam có cấu trúc tài chính "ngược đời": Giá trị tiền mặt và tiền gửi ngân hàng hiện vượt xa cả vốn hóa thị trường.

Tại ngày 6/11, cổ phiếu MH3 dừng ở mức 26.600 đồng, tương ứng vốn hóa thị trường 638 tỷ đồng . Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính quý III/2025, doanh nghiệp này lại đang nắm giữ gần 830 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi có kỳ hạn. Tức, chỉ riêng lượng tiền trong ngân hàng đã lớn hơn toàn bộ giá trị vốn hóa mà thị trường đang định giá.

Trong nhiều năm, MH3 duy trì lượng tiền gửi quanh mức 500 tỷ đồng, chủ yếu đến từ hoạt động cho thuê đất khu công nghiệp. Tuy nhiên, từ quý III/2023, con số này bất ngờ tăng vọt lên 830 tỷ đồng sau khi doanh nghiệp phát hành thêm 12 triệu cổ phiếu, thu về gần 336 tỷ đồng . Toàn bộ số tiền huy động được gửi ngân hàng kỳ hạn ngắn, gần như không được sử dụng trong suốt hơn một năm qua.

Thực tế, báo cáo tiến độ sử dụng vốn mới đây của MH3 cho biết khoản tiền này không "nằm im" vô nghĩa, mà được dành riêng cho dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Minh Hưng III - giai đoạn II.

Đây là dự án trọng điểm của MH3 với tổng vốn đầu tư 2.282 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp được yêu cầu góp gần 391 tỷ đồng . Việc huy động vốn từ năm 2023 và tích trữ tiền mặt khổng lồ chính là bước chuẩn bị cho phần vốn đối ứng bắt buộc trong tổng mức đầu tư này.

Đến tháng 2/2025, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, do vẫn trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý và chuẩn bị mặt bằng, MH3 tạm thời gửi phần lớn số tiền vào ngân hàng (kỳ hạn dưới 3 tháng), chờ ngày giải ngân chính thức.

Trước đó, giai đoạn I của Khu công nghiệp Minh Hưng III, có quy mô 292,27 ha, đã đạt tỷ lệ lấp đầy 97,41%, đồng nghĩa quỹ đất thương phẩm gần như đã hết. Chính vì vậy, việc triển khai giai đoạn II với quy mô mở rộng 483,4 ha được xem là động lực mới của MH3. Dự án được kỳ vọng khởi công trong quý II/2026, trở thành "bước ngoặt thứ hai" của MH3 kể từ khi thành lập.

PHẦN LỚN LỢI NHUẬN CỦA MH3 LÀ NHỜ NGUỒN THU TỪ LÃI TIỀN GỬI KQKD hàng quý của MH3; Nguồn: BCTC DN. Nhãn I/2024 II III IV I/2025 II III Doanh thu thuần tỷ đồng 21 24 23 25 23 26 26 Lợi nhuận sau thuế

11 21 6 10 10 12 12

Trong cơ cấu tài sản hiện tại, MH3 gần như không có nợ vay, một đặc điểm hiếm thấy trong ngành khu công nghiệp. Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp khoảng 631 tỷ đồng , chủ yếu là doanh thu chưa thực hiện dài hạn (555 tỷ đồng) - khoản tiền khách hàng trả trước một lần cho thời gian thuê đất kéo dài. Đây là đặc trưng của mô hình kinh doanh khu công nghiệp, phản ánh dòng tiền ổn định và an toàn của MH3.

Ngoài ra, giá trị còn lại của bất động sản đầu tư và tài sản cố định (chủ yếu là hạ tầng khu công nghiệp) được ghi nhận khoảng 215 tỷ đồng , tạo nền tảng tài sản hữu hình khá vững chắc.

Điều trớ trêu là dù sở hữu cơ cấu tài chính gần như "sạch" và lượng tiền mặt khổng lồ, cổ phiếu MH3 lại gần như bị "bỏ quên". Thanh khoản trên sàn UPCoM cực kỳ thấp, với khối lượng khớp lệnh trung bình 10 phiên chỉ đạt khoảng 2.300 cổ phiếu.

Nguyên nhân nằm ở cơ cấu cổ đông quá cô đặc khi 2 cổ đông lớn gồm Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long và CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên đang nắm giữ gần 80% vốn điều lệ, khiến lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng rất hạn chế.

Với đặc thù đó, MH3 trở thành một trong những doanh nghiệp được định giá thấp so với giá trị tiền mặt trên sàn chứng khoán Việt Nam nhưng lại gần như không thể giao dịch với khối lượng đủ lớn để phản ánh đúng giá trị.

Trong khi chờ dự án mới khởi động, MH3 vẫn duy trì kết quả kinh doanh ổn định. Quý III/2025, doanh thu thuần đạt gần 26 tỷ đồng , tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế đạt 12 tỷ đồng , tăng tới 203%, phần lớn đến từ doanh thu tài chính. Chỉ tính riêng quý vừa rồi, doanh nghiệp thu về gần 10 tỷ đồng từ lãi tiền gửi. Nói cách khác, doanh nghiệp đang "sống khỏe" nhờ lượng tiền lớn đang chờ ngày giải ngân, trong khi rủi ro tài chính gần như bằng 0.