Hãng giày bỗng hồi sinh khi chuyển thành công ty AI

Thương hiệu giày Mỹ Allbirds vừa công bố kế hoạch tái cấu trúc toàn diện thành một công ty hạ tầng AI, khiến giá cổ phiếu tăng vọt 700%.

Allbirds đang đối mặt với khủng hoảng trước khi tuyên bố chuyển sang AI. Ảnh: Inc.

Trong một thông báo bất ngờ, Allbirds - thương hiệu giày len từng là biểu tượng thời trang tại Thung lũng Silicon - cho biết sẽ chính thức rời bỏ mảng sản xuất giày để chuyển hướng sang lĩnh vực AI.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Allbirds đang đối mặt với cuộc khủng hoảng sinh tồn. Từng được định giá lên tới 4 tỷ USD , nhưng kể từ năm 2021, giá trị cổ phiếu của Allbirds đã bốc hơi 99%.

Chỉ mới đầu tháng này, công ty đã phải thông báo kế hoạch bán lại mình cho tập đoàn quản lý thương hiệu American Exchange Group với mức giá khiêm tốn 39 triệu USD . Đây được xem là một nỗ lực thanh lý tài sản sau nhiều năm kinh doanh không hiệu quả.

Theo thông tin công bố, Allbirds sẽ chính thức đổi tên thành "NewBird AI". Thay vì sản xuất giày dép, công ty này sẽ tập trung cung cấp dịch vụ GPU-as-a-Service và các giải pháp đám mây chuyên dụng cho AI. Để hiện thực hóa mục tiêu này, công ty đã đạt được thỏa thuận tài trợ trị giá 50 triệu USD nhằm trang bị hệ thống chip xử lý đồ họa (GPU) hiện đại.

Giá cổ phiếu Allbirds "dựng đứng" sau khi tuyên bố chuyển sang AI.

Thông tin này ngay lập tức tạo nên một cơn địa chấn trên sàn chứng khoán. Mã cổ phiếu BIRD đã có lúc tăng trưởng hơn 700% ngay trong phiên giao dịch, đưa mức giá từ dưới 3 USD lên vùng 13 - 17 USD . Khối lượng giao dịch tăng đột biến cho thấy sự kỳ vọng cực lớn của các nhà đầu tư vào lĩnh vực AI, bất chấp sự hoài nghi về khả năng chuyển đổi mô hình kinh doanh của một doanh nghiệp vốn thuần về bán lẻ.

Dù giá cổ phiếu tăng vọt, nhiều chuyên gia vẫn đặt dấu hỏi lớn về tính khả thi của chiến lược này. Việc quản lý một trung tâm dữ liệu và vận hành hạ tầng tính toán phức tạp khác xa với việc thiết kế và bán giày len. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một nỗ lực tuyệt vọng để cứu vãn giá trị công ty bằng cách bám theo "cơn sốt" công nghệ hiện nay.

Sự kiện này gợi nhớ đến thời kỳ bong bóng dot-com, khi các doanh nghiệp chỉ cần gắn thêm yếu tố công nghệ vào tên gọi để thu hút dòng vốn. Tuy nhiên, trong kỷ nguyên AI hiện nay, nhu cầu về năng lượng tính toán là có thật và cực kỳ khan hiếm.

Bình luận về sự thay đổi mang tính lịch sử này, một số nhà phân tích thị trường nhận định rằng Allbirds đang thực hiện một canh bạc tất tay. “Họ đang đánh cược toàn bộ tương lai vào một lĩnh vực mà họ chưa từng có kinh nghiệm vận hành”, một chuyên gia tài chính cho biết.

Allbirds được thành lập vào năm 2015 bởi cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp Tim Brown và chuyên gia tài nguyên Joey Zwillinger, nhằm tạo ra một loại giày mới dựa trên vật liệu tự nhiên thay vì nhựa và các phụ phẩm dầu mỏ.

Năm 2016, Allbirds ra mắt dòng giày đầu tiên làm từ len merino và gặt hái thành công tức thì, đặc biệt là với giới công nghệ nhờ sự thoải mái và tính bền vững. Công ty đã triển khai kế hoạch mở cửa hàng đầy tham vọng và niêm yết cổ phiếu vào năm 2021, nhưng sớm chứng kiến việc kinh doanh chậm lại do xu hướng thay đổi.

Từ năm 2022-2025, doanh số bán hàng đã giảm gần 50%, từ 298 triệu USD xuống còn 152 triệu USD .