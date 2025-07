Công Phương tái hiện điệu nhảy 'aura farming'

Sau khi trở thành người hùng của U23 Việt Nam với bàn thắng duy nhất vào lưới U23 Indonesia ở phút 37 của trận chung kết U23 Đông Nam Á 2025, Nguyễn Công Phương tiếp tục thu hút sự chú ý với một clip hài hước trên TikTok cá nhân. Trong bộ trang phục di chuyển của đội tuyển, tiền đạo sinh năm 2005 tái hiện lại điệu nhảy "aura farming" với gương mặt rạng rỡ và loạt động tác “coplay” hài hước nhưng rất đúng nhịp.

Điệu nhảy đang gây bão toàn cầu này được giới trẻ yêu thích nhờ động tác đơn giản nhưng cuốn hút. "Aura farming" nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, trở thành trào lưu được hàng loạt ngôi sao thế giới như Neymar, tay đua Marc Márquez, câu lạc bộ PSG và cả bạn trai Taylor Swift - Travis Kelce tham gia. Trong giới Kpop, nhiều nhóm nhạc như Enhypen, Riize, NCT Wish và đặc biệt là Jungkook, V (BTS) cũng hưởng ứng nhiệt tình.

Việc Công Phương bắt trend này cho thấy sự hồn nhiên, trẻ trung và gần gũi của cầu thủ nhỏ tuổi nhất trong đội hình U23 Việt Nam. Dù mới 19 tuổi, Công Phương ghi dấu ấn đậm nét trong màu áo U23 Việt Nam với bàn thắng quyết định mang về chức vô địch Đông Nam Á thứ ba liên tiếp cho đội tuyển.

Thành công của Công Phương và đồng đội là minh chứng cho sự ổn định và trưởng thành của U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik. Không chỉ thể hiện lối chơi kỷ luật, tập thể áo đỏ còn có nhiều cá nhân biết tạo dấu ấn đúng thời điểm, như Công Phương, Đình Bắc hay Hiểu Minh.

Sau chức vô địch, U23 Việt Nam sẽ trở lại với các nhiệm vụ quan trọng khác như vòng loại U23 châu Á và SEA Games 33. Và biết đâu, điệu nhảy "aura farming" của Công Phương sẽ còn tiếp tục lan tỏa cùng những chiến thắng mới.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.