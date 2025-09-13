Công nhân Hàn Quốc bàng hoàng kể lại cuộc truy quét nhập cư Mỹ

Những lao động Hàn Quốc vừa trở về quê nhà hôm 12/9 sau một tuần bị giam giữ bởi cơ quan nhập cư Mỹ đã mô tả cảm giác kinh hoàng trong cuộc truy quét, đồng thời bày tỏ sự nhẹ nhõm khi được đoàn tụ với gia đình.

Các nhà hoạt động giơ cao biểu ngữ với dòng chữ “Không ai là người nhập cư bất hợp pháp!”, hô vang khẩu hiệu trong cuộc họp báo phản đối cuộc truy quét di trú quy mô lớn tại công trường dự án pin xe hơi của Hyundai Motor và LG Energy Solution ở bang Georgia (Mỹ) tuần trước, trước Đại sứ quán Mỹ tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 9/9. Ảnh: Reuters.

Chiều 12/9, chuyến bay thuê bao KE9036 của Korean Air chở nhóm công nhân đáp xuống sân bay Incheon, khép lại quãng thời gian đầy ám ảnh kể từ khi họ bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đột kích tại công trường xây dựng nhà máy pin của Hyundai Motor và LG Energy Solution hôm 4/9.

Theo thông báo trước đó của Mỹ, tổng cộng 475 người, trong đó có 316 người Hàn Quốc, đã bị bắt tại công trường xây dựng nhà máy pin xe điện trong chiến dịch truy quét nhập cư bất hợp pháp tại Mỹ. Đây được coi là chiến dịch đơn lẻ lớn nhất lịch sử của Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

Cơ quan Di trú và Hải quan (ICE) của Mỹ cho biết phần lớn lao động Hàn Quốc bị tạm giữ chỉ sở hữu thị thực du lịch ngắn hạn hoặc nhập cảnh bằng chương trình miễn thị thực.

Từ hoang mang tới nhẹ nhõm

“Mọi chuyện diễn ra y như một chiến dịch quân sự”, một công nhân kể lại về cuộc đột kích ngày 4/9 tại nhà máy sản xuất pin ôtô do Hyundai Motor và LG Energy Solution liên doanh. Chỉ trong chưa đầy 10 phút, lực lượng chức năng đã bao vây toàn bộ khuôn viên nhà máy.

Một công nhân khác cho biết giới chức Mỹ điều động cả trực thăng và xe bọc thép, sau đó tách công nhân theo loại thị thực. Những người sử dụng chương trình miễn thị thực ESTA hoặc thị thực doanh nhân B-1 đã bị bắt giữ. Nhiều người bị tịch thu điện thoại, không thể liên lạc với gia đình cho đến tận khi được thả.

“Đó là quãng thời gian tồi tệ nhất trong đời”, một lao động nói với Reuters.

Sự lo lắng càng gia tăng khi việc đàm phán ngoại giao kéo dài, khiến ngày trở về bị trì hoãn. “Tôi không biết lúc nào mới được rời khỏi đó, đó mới là phần khó chịu nhất”, một công nhân khác chia sẻ.

Những lao động Hàn Quốc bị giam giữ trong cuộc truy quét di trú quy mô lớn tại công trường dự án pin xe hơi của Hyundai Motor và LG Energy Solution ở bang Georgia (Mỹ) tuần trước, xuất hiện tại nhà ga sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc, ngày 12/9. Ảnh: Reuters.

Trong số những người trở về, có cả một phụ nữ mang thai. Trên chuyến bay trở về, cô được sắp xếp ghế hạng nhất để đảm bảo sức khỏe. Khoảnh khắc đoàn công nhân bước ra tại ga quốc tế Incheon, nhiều người thân òa khóc, chạy đến ôm chầm lấy người nhà.

“Tôi thực sự nhẹ nhõm lúc này. Suốt một tuần qua, tôi lo lắng đến mất ngủ”, Hwang In Song, anh trai một kỹ sư bị bắt, nghẹn ngào chia sẻ.

Sự nghiệp dang dở và tương lai bất định

Bà Kim, vợ một kỹ sư làm việc theo hợp đồng phụ, cho biết chồng mình bị bắt ngay ngày đầu tiên tới nhà máy. Bà từng tin rằng thị thực B-1 cho phép ông làm việc với vai trò giám sát.

“Giờ tôi sợ rằng anh ấy sẽ rất khó xin lại visa Mỹ để đi công tác. Tôi lo sự việc này sẽ hủy hoại cả sự nghiệp của chồng”, bà nói.

Trước đó, quan chức Hàn Quốc tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khuyến khích những lao động Hàn Quốc vừa được thả ở lại Mỹ để đào tạo công nhân Mỹ. Nhưng nhiều người cho biết sau cú sốc này, họ không còn ý định quay lại.

“Tôi không nghĩ có người muốn ở lại... Sau những gì đã trải qua, tôi không chắc mình sẽ quay trở lại Mỹ”, Jang Young Seon, một lao động cầm thị thực B-1, khẳng định.

Sau khi xuất hiện hình ảnh các lao động bị còng tay, chân lan truyền trên mạng xã hội, chính phủ Hàn Quốc lập tức cử đoàn công tác cấp cao, gồm Thứ trưởng Ngoại giao Park Yun Joo và Bộ trưởng Ngoại giao Cho Hyun, sang Mỹ đàm phán.

Kết quả, các công nhân được thả với hình thức “tự nguyện xuất cảnh” và không bị truy tố. Trong số đó, 316 người chọn hồi hương, 1 người ở lại Mỹ, cùng 14 lao động quốc tịch khác (Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia) cũng lên máy bay về nước.

Máy bay thuê bao chở các lao động Hàn Quốc bị giam giữ trong cuộc truy quét di trú quy mô lớn tại công trường dự án pin xe hơi của Hyundai Motor và LG Energy Solution ở bang Georgia (Mỹ) tuần trước, hạ cánh tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc, ngày 12/9. Ảnh: Reuters.

Chính phủ Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục làm việc với Washington để ngăn chặn tái diễn sự việc, đồng thời tính đến giải pháp lâu dài, bao gồm khả năng thiết lập loại thị thực mới dành cho lao động dự án.

Chánh văn phòng Tổng thống, ông Kang Hoon Sik, nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tích cực thúc đẩy cải thiện hệ thống visa Mỹ, dựa trên cả đề xuất trước đây của Tổng thống Donald Trump về việc tạo loại thị thực riêng”.

Các doanh nghiệp cho biết sẽ tổ chức khám sức khỏe và hỗ trợ tâm lý cho công nhân trước khi họ quay lại làm việc, dự kiến sau khoảng một tháng.