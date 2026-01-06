Công dụng gây bất ngờ của rau húng quế

Trong y học cổ truyền, rau húng quế đã được sử dụng từ lâu đời như vị thuốc tự nhiên, đặc biệt hữu ích trong việc giữ ấm cơ thể và hỗ trợ sức khỏe trong mùa đông.

Húng quế còn gọi là húng giổi, rau é, tô bạc hà... tên khoa học là Ocimum basilicum L. var. basilicum., thuộc họ Hoa môi Lamiaceae (Labiatae).

1. Công dụng của rau húng quế

Cành và lá húng quế có vị cay, tính ấm; đi vào các kinh Thủ thái âm Phế, Túc thái âm Tỳ, Thủ dương minh Đại tràng và Túc dương minh Vị; có tác dụng trừ phong, hành khí, hóa thấp tiêu thực, hoạt huyết giải độc; chủ trị cảm mạo đau đầu, đầy bụng, đau vùng thượng vị, tiêu chảy, kinh nguyệt không đều, đòn ngã tổn thương, dị ứng mẩn ngứa, ...

Hiện tại trên lâm sàng thường sử dụng để chữa cảm lạnh, cảm mạo, sổ mũi, đau đầu, ho, viêm họng, hôi miệng, đầy bụng, khó tiêu, an thần, giảm căng thẳng..

Cách dùng: Sắc nước uống hoặc giã nát, lọc lấy nước cốt uống; dùng ngoài giã đắp, thiêu tồn tính nghiền mịn đắp, bôi hoặc nấu nước rửa.

2. Một số bài thuốc từ rau húng quế phòng và chữa bệnh

2.1 Chữa cảm lạnh, đau đầu, ho, viêm họng: Húng quế 30 g, xạ can 30 g, sắc với 400 ml, còn 200 ml, chia 2 phần, uống trong ngày.

2.2 Chữa viêm đường hô hấp cấp tính hoặc mạn tính: Húng quế, húng chanh, xương sông - lượng bằng nhau giã nát với ít muối, lọc lấy nước cốt, bỏ bã, chia ra nhiều lần ngậm trong ngày.

2.3 Chữa dị ứng, mẩn ngứa, nổi mề đay: Rau húng quế (cành, lá kèm theo cả hoa và hạt càng tốt) rửa sạch, đem giã nhỏ, thêm nước nóng, vắt lấy nước cốt uống, đồng thời lấy bã xoa đắp vào những chỗ da dị ứng mẩn ngứa.

2.4 Trị hôi miệng: Húng quế cả cây 100 g, sắc kỹ với 200 ml nước để súc miệng.

2.5 Giảm căng thẳng, ổn định huyết áp, hỗ trợ bỏ thuốc lá: Lá húng quế 30 g, chia 3 lần/ngày; nhai nuốt nước.

2.6 Phụ nữ sau sinh thiếu sữa cho con bú: Cành lá húng quế 50 g, sắc nước uống trong ngày.

2.7 An thần, cải thiện giấc ngủ: Húng quế tươi 100 g, hãm với nước sôi trong bình kín, uống thay trà.

2.8 Phòng ngừa đái tháo đường, chống ung thư: Húng quế 100 g, giã nát, thêm 200 ml nước lọc lấy nước cốt, bõ bã, chia uống 2 lần trong ngày.

2.9 Chữa đầy bụng, khó tiêu, viêm dạ dày: Húng quế 50 g, sắc uống hàng ngày;

Kiêng kỵ: Người khí hư huyết táo sử dụng cần thận trọng; ăn quá nhiều, dùng quá lâu có thể dẫn tới đau xương khớp.