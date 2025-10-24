Công cụ làm chậm sự già yếu

Già yếu là một quá trình không thể đảo ngược nhưng có thể kiểm soát, trong đó, thứ có thể dễ dàng kiểm soát nhất chính là thân hình.

Rèn luyện sức khỏe: Nếu bảo bạn liệt kê những việc vẫn luôn muốn làm nhưng lại chưa làm hoặc không kiên trì, tôi chắc chắn tập thể dục thể thao sẽ đứng trong top ba. Có lẽ bạn sẽ đáp: “Muốn chứ, nhưng tôi không có thời gian.” Thực chất, khi nói không có thời gian cho bất cứ việc gì, điều đó cũng có nghĩa là bạn đang nói rằng nó không quan trọng, ít nhất là không quan trọng hơn những việc khác.

Tập thể dục là việc vô cùng quan trọng đối với tôi, nó giúp tôi tăng thêm cảm giác kiểm soát cuộc sống, giảm bớt cảm giác sợ hãi sự già yếu trong lòng.

Trong thời đại mà “giá trị sắc đẹp là chính nghĩa”, nữ giới rất khó để không rơi vào nỗi lo lắng về ngoại hình. Nhìn thấy ảnh người khác đăng trên vòng bạn bè sao mà gầy thế, sao mà xinh thế, nhìn lại mình trong gương - vừa già vừa béo. Dần dần, bạn học cách sử dụng “bộ lọc sắc đẹp”, thậm chí bức ảnh nào chưa chỉnh sửa thì tuyệt đối không đăng lên mạng. Nhưng sau mỗi lần ôm lấy điện thoại tự tán thưởng vẻ đẹp của bản thân hồi lâu, bạn lại tiếp tục ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương, vẫn là khuôn mặt mệt mỏi tối tăm ấy - cảm giác tự lừa dối mình càng khiến cho bạn trở nên lo lắng hơn.

Cảm giác lo lắng ấy khi ngoài 40 tuổi sẽ lên đến đỉnh điểm. Kể từ đó trở đi, chúng ta dần dần chấp nhận rằng, cùng với sự tăng lên của tuổi tác, chỉ có trí tuệ là ngày một lớn mạnh, còn những thứ khác đều sẽ đi xuống.

Làm chậm quá trình lão hoá là điều con người có thể kiểm soát được. Ảnh: Glamour Fashion.

Già yếu là một quá trình không thể đảo ngược nhưng có thể kiểm soát, trong đó, thứ có thể dễ dàng kiểm soát nhất chính là thân hình. Về việc tập luyện thể dục, tôi biết chỉ cần chúng ta tập luyện khoa học, kiên trì dốc sức thì nhất định sẽ đạt hiệu quả. Kết quả mà nó mang lại có sự chắc chắn hơn bất cứ việc gì khác trong cuộc sống. Cho nên ở độ tuổi ngoài 30, tôi đã lập ra cho mình một mục tiêu: Khi tôi đưa con trai đến trường đại học, nhìn từ phía sau, chúng tôi sẽ trông giống như hai người bạn. Hiện tại, tôi đã thực hiện được mục tiêu đó rồi.

Không ít học viên của tôi đã bộc bạch: “Em không thể kiên trì tập luyện được, bởi vì em không đủ ý chí.” Thế nhưng, logic này lại hoàn toàn ngược lại, bởi vì không tập luyện nên bạn mới không đủ ý chí.

Trong cuốn sách Khả năng tự chủ, tác giả nhắc rằng: “Tập luyện thể dục có hiệu quả ngay tức thì với ý chí. Chỉ 15 phút đi bộ trên máy chạy bộ đã có thể làm giảm cơm thèm muốn. Điều này được thể hiện rõ ràng khi các nhà nghiên cứu cố gắng dụ người ăn kiêng bằng sôcôla và người nghiện hút bằng thuốc lá.” Đồng thời, chỉ cần bạn bắt đầu tập thể dục, tự nhiên sẽ ăn uống lành mạnh hơn. Bởi khi nghĩ đến cảnh ăn một cái hamburger đồng nghĩa với việc phải chạy bộ hai tiếng đồng hồ ướt đẫm mồ hôi, bạn sẽ không còn ăn uống một cách vô tội vạ nữa.

Trong việc rèn luyện sức khỏe, mỗi người đều sở hữu khởi điểm khác nhau và sở thích khác nhau. Bạn thích cái gì, có thể làm gì thì làm cái đó, không nhất thiết phải đến phòng tập thì mới gọi là rèn luyện sức khỏe.

Tôi có một cô học viên đi làm bằng xe buýt hằng ngày, thường xuống trước một trạm rồi đi bộ vào công ty. Một khách hàng khác của tôi làm công việc về nhân sự, đều đặn mỗi ngày đạp xe tới công ty, đến nơi lại thay bộ quần áo khác. Những môn thể thao tôi tập luyện tương đối phong phú, gồm cả thể dục nhịp điệu và không theo nhịp điệu. Khi không đi công tác, tôi thường tập yoga, quyền anh, bơi lội và đến phòng tập. Còn khi đi công tác, tôi chọn những môn không yêu cầu về nơi tập như nhảy dây, bài tập cường độ cao ngắt quãng.

Dù lựa chọn bắt đầu tập luyện bất kỳ môn thể thao nào, mục tiêu của bạn vẫn là “bắt đầu”, chứ không phải một mực theo đuổi “kết quả” của tập luyện. Đồng thời, đừng nên đặt ra cho mình một KPI (chỉ tiêu thành tích then chốt) là trong 3 tháng phải giảm được 10 cân, mục tiêu ấy chỉ khiến bạn bỏ cuộc giữa chừng vì không nhìn thấy hy vọng mà thôi. Bạn nên lập ra cho mình một số OKR (mục tiêu và kết quả then chốt) “vươn tay là có thể chạm tới”, ví dụ như mỗi ngày đi bộ mười nghìn bước, nhảy dây một nghìn cái...

Trong quá trình vận động, bạn sẽ cảm thấy vô cùng “sảng khoái”. Bởi vì cảm giác vui vẻ do vận động mang lại không chỉ sinh ra trong lúc tập thể dục, mà còn giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn sau khi tập xong. Nếu cảm nhận được niềm vui trong tập thể dục, cho dù chỉ là một chút niềm vui nhỏ nhoi, bạn cũng sẽ có được sự khích lệ tích cực.

Mua một bộ đồ tập thật đẹp cũng là một cách khích lệ tích cực. Vì sao mọi người thường xuyên tập thể dục mười phút, chụp tự sướng một tiếng đồng hồ? Bởi vì khi đăng lên mạng xã hội, bạn sẽ được người khác khen và động viên. Tham gia vào nhóm cộng đồng điểm danh tập gym cũng là cách để bạn tìm cho mình sự khích lệ tích cực. Khi có người cùng bạn ăn mừng mỗi một thành công nhỏ, một vòng tuần hoàn tích cực sẽ dần được hình thành.

Tôi có một học viên sống ở Bắc Âu từng sinh bốn đứa con, thân hình đã mất dáng từ lâu. Thân hình mất cân đối không chỉ có mình cô ấy, mà chồng cô ấy cũng ngày càng béo phì. Cô ấy muốn tập luyện để giảm cân, nhưng chồng cô ấy không thích vận động, nên dù cô ấy có nói gì cũng chẳng có tác dụng, thành thử hai người thường xuyên cãi nhau về chuyện này.

Một thời gian sau sự động viên của tôi, cô ấy đã bắt đầu ra ngoài đi bộ mỗi ngày. Được một thời gian thì chồng cô ấy cũng bắt đầu tham gia, rồi cả hai vợ chồng cùng đưa con đi dạo. Cứ như vậy, cô ấy đã giảm được 10 cân, trong khi anh chồng còn giảm được nhiều cân hơn cô ấy. Cho nên, đừng chờ đợi người khác thay đổi. Khi bạn thay đổi, những người bên cạnh cũng theo đó mà đổi thay. Bạn chính là môi trường trưởng thành của người bạn đời mình, cả hai đều có trách nhiệm xây dựng một môi trường chung tích cực và lành mạnh hơn.