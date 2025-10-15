Cách dưỡng 'tinh' để nâng cao thể lực

Nếu lựa chọn hồi phục tinh thần và sức lực bằng cách xem phim, chơi game, đi mua sắm, ăn uống thì hình thức ấy quá đơn điệu, đồng thời cũng dễ khiến chúng ta tiêu hao năng lượng một cách quá độ.

Dưỡng tinh: Nhanh chóng nâng cao thể lực

Trong “tinh khí thần”, “tinh” là cơ sở nền tảng. Thể lực chính là nòng cốt của sinh mệnh, nó sinh ra động lực để duy trì sự tập trung và quản lý cảm xúc của chúng ta. Khi thể lực yếu kém, cảm xúc sẽ không tốt, không đủ sự nhẫn nại, làm việc gì cũng khó giữ được sự tập trung.

Phương pháp hồi phục tinh thần và sức lực càng phong phú, càng sâu sắc thì hiệu quả tái tạo năng lượng sẽ càng cao. Đối với tôi, hít thở sâu, ngủ đủ giấc, rèn luyện thể dục thể thao chính là “dây sạc tinh thần và sức lực nhanh”, giúp tôi có thể “sạc pin năm phút, dùng hai tiếng đồng hồ” giữa bộn bề công việc và cuộc sống.

Rèn luyện sức khoẻ hàng ngày để dưỡng tinh. Ảnh: Sunny Health.

Hít thở sâu: Hít thở là phương thức quan trọng để chúng ta hấp thu năng lượng. Giống như chất lượng của đồ ăn thức uống ảnh hưởng đến mức độ dinh dưỡng của một người, chất lượng hơi thở cũng có tác động không nhỏ tới sức khỏe của bạn.

Có thể bạn sẽ cho rằng hít thở chẳng phải là hít vào thở ra đó sao, ai mà chẳng làm được. Thực ra, hít thở chính là một phương pháp dưỡng sinh. Bạn thấy đấy, thái cực quyền của Trung Quốc và yoga của Ấn Độ chẳng phải cũng bắt đầu từ hít thở đó sao?

Hít thở cũng chính là chiếc cầu nối liên kết giữa thế giới bên ngoài và thế giới nội tâm, có thể thống nhất hòa hợp cơ thể và tâm trí của bạn. Khi bạn không tập trung, không có tinh thần hoặc cảm thấy lo lắng bất an, đó chính là bởi bộ não đang muốn nói với bạn rằng “Tôi mệt rồi”. Bạn thử nghĩ xem, mỗi sáng sớm khi vừa mở mắt, trong đầu bạn đã không ngừng nghĩ về quá khứ và tương lai: “Ôi, ngày mai cần nộp báo cáo rồi mà vẫn chưa bắt tay vào viết, biết thế này thì hôm qua đã chẳng ra ngoài chơi...” Có thể không mệt sao?

Trạng thái không sống trong hiện tại đã trở thành thói quen lâu dài của tất cả chúng ta. Nếu tách từng bộ chữ trong từ “niệm” thuộc cụm từ “chánh niệm” (chú tâm vào giây phút hiện tại), chúng ta sẽ có cụm từ “trái tim của ngày hôm nay” - thông qua “chánh niệm” để ý thức tập trung vào hiện tại, giảm bớt gánh nặng cho não bộ.

Giấc ngủ: Tôi vẫn luôn là người chỉ cần đặt lưng xuống liền có thể ngủ ngay, đồng thời không kén chỗ ngủ. Sau khi lập nghiệp, tôi mới phát hiện ra đặc điểm này có thể coi như sức cạnh tranh lớn mạnh nhất của tôi.

Mỗi người có một yêu cầu khác nhau đối với giấc ngủ, đừng ngưỡng mộ những người khoe rằng chỉ cần ngủ bốn, năm tiếng đồng hồ. Trên thực tế, rất nhiều vận động viên nổi tiếng đều là “thánh ngủ”. Cao Đình Vũ, quán quân trong hạng mục trượt băng nam 500 mét đã trả lời phỏng vấn tại Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh như sau: “Dạo gần đây tôi bị mất ngủ, mới ngủ được tám, chín tiếng đồng hồ.” Cốc Ái Lăng được hỏi làm thế nào mà một ngày cô ấy có thể làm được nhiều việc đến như vậy, câu trả lời của cô ấy chính là giấc ngủ. Mỗi tối, cô ấy ngủ ít nhất mười tiếng đồng hồ.