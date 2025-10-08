Ba lỗi sai lớn trong quản lý tinh lực

Không phải càng được nghỉ ngơi nhiều càng tốt, tích lũy năng lượng thì chính là quản lý tinh lực. Bởi vì tinh thần và sức lực không phải là trạng thái tĩnh, mà là một dòng chảy không ngừng.

Quản lý tinh lực không chỉ xét đến lượng có sẵn, mà còn cần chú ý tới lượng bổ sung

Công việc mơ ước của rất nhiều người là tiền nhiều, làm ít, lại gần nhà. Nhưng tôi đã từng tới đào tạo ở những công ty như thế, vừa bước vào văn phòng liền cảm thấy năng lượng của họ rất thấp, ánh mắt của các học viên đều đờ đẫn, thiếu sức sống. Còn có những công ty mặc dù vô cùng bận rộn và áp lực rất lớn, nhưng hễ gặp họ, ngay lập tức sẽ cảm nhận được ánh mắt họ đang phát sáng rực rỡ.

Việc giảm thiểu áp lực xuống mức thấp nhất, thậm chí là không có áp lực, không có nghĩa là bạn sẽ có tinh thần và sức lực. Cũng không phải càng được nghỉ ngơi nhiều càng tốt, tích lũy năng lượng thì chính là quản lý tinh lực. Bởi vì tinh thần và sức lực không phải là trạng thái tĩnh, mà là một dòng chảy không ngừng.

Lắng nghe và thấu hiểu cơ thể chính mình để điều hoà tinh lực. Ảnh: InstaAstro.

Suốt 30 năm qua, hai tác giả của cuốn sách Sức mạnh của toàn tâm toàn ý vẫn luôn hợp tác với những vận động viên hàng đầu thế giới, giúp họ nâng cao thành tích. Ban đầu, hai tác giả muốn nghiên cứu điều gì khiến cho vận động viên duy trì được trạng thái tiêu chuẩn nhất dưới sự áp lực cạnh tranh vô cùng lớn.

Kết quả họ phát hiện ra rằng, vận động viên dành 90% thời gian để luyện tập, còn lại 10% thời gian dùng để thi đấu, từ đó tạo ra thành quả. Còn những người bình thường như chúng ta, thời gian từ 8 - 9 tiếng ở công ty đều dùng để tạo ra thành quả, về nhà vẫn tiếp tục tạo ra thành quả: Làm việc nhà, chăm sóc con cái, học tập.

Mỗi năm, vận động viên còn có khoảng thời gian chưa vào mùa thi, có thể nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe. Còn chúng ta thì sao? Mỗi năm chỉ có vẻn vẹn vài kỳ nghỉ lễ, còn phải đưa con cái đi du lịch, nghỉ lễ còn mệt hơn cả đi làm. Như vậy đâu còn là “dân công sở” nữa, phải gọi là “vận động viên công sở” mới đúng.

Và đừng nghĩ rằng “vận động viên công sở” như chúng ta một ngày chỉ ngồi suy nghĩ nhé. Thực chất, hoạt động trí óc rất tiêu hao năng lượng. Mặc dù não bộ chỉ chiếm 2% trọng lượng cơ thể, nhưng cần được cung cấp lượng oxi bằng 25% của cả cơ thể. Chỉ có đủ sự tập trung, não bộ mới có thể vận hành với tốc độ cao và đạt được hiệu quả tối ưu. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao chúng ta rất thèm ăn khi hoạt động trí óc.

Vận động viên dựa vào sự luân phiên hợp lý giữa vận động và nghỉ ngơi để nâng cao thành tích. “Vận động viên công sở” cũng vậy, mặc dù áp lực vừa phải có thể kích thích khả năng tái tạo của hệ thống tinh thần và sức lực của chính mình, nhưng nó cũng giống như một chiếc lò xo, áp lực quá lớn hoặc thời gian quá lâu cũng có thể làm mất đi tính đàn hồi.

Chính vì vậy, khi quản lý tinh lực, một điều vô cùng quan trọng chính là tìm được nhịp điệu giữa tiêu hao và khôi phục năng lượng, biết điều chỉnh giữa căng thẳng và thoải mái một cách thích hợp, đồng thời không ngừng nâng cao khả năng tái tạo tinh thần và sức lực.