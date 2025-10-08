Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giữa thế gian muôn màu, tôi chọn vẽ chính tôi

“Giữa thế gian muôn màu, tôi chọn vẽ chính tôi” là cuốn sách dành cho những người phụ nữ từng mỏi mệt trong vai trò làm vợ, làm mẹ, luôn gồng mình nhẫn nhịn nơi công sở. Cuốn sách không đưa ra công thức thành công, càng không tô hồng sự tự do. Nó nói thật về những nỗi sợ, sự dằn vặt, cảm giác vô hình và cái bóng tâm lý mà phụ nữ thường lặng lẽ mang theo suốt cuộc đời. Nhưng cũng từ đó, cuốn sách trao cho bạn ngôn ngữ để hiểu chính mình, công cụ để đứng lên và niềm tin để bước tiếp một cách vững vàng, tự chủ

Xuất bản

Ba lỗi sai lớn trong quản lý tinh lực

  • Thứ tư, 8/10/2025 16:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Không phải càng được nghỉ ngơi nhiều càng tốt, tích lũy năng lượng thì chính là quản lý tinh lực. Bởi vì tinh thần và sức lực không phải là trạng thái tĩnh, mà là một dòng chảy không ngừng.

Quản lý tinh lực không chỉ xét đến lượng có sẵn, mà còn cần chú ý tới lượng bổ sung

Công việc mơ ước của rất nhiều người là tiền nhiều, làm ít, lại gần nhà. Nhưng tôi đã từng tới đào tạo ở những công ty như thế, vừa bước vào văn phòng liền cảm thấy năng lượng của họ rất thấp, ánh mắt của các học viên đều đờ đẫn, thiếu sức sống. Còn có những công ty mặc dù vô cùng bận rộn và áp lực rất lớn, nhưng hễ gặp họ, ngay lập tức sẽ cảm nhận được ánh mắt họ đang phát sáng rực rỡ.

Việc giảm thiểu áp lực xuống mức thấp nhất, thậm chí là không có áp lực, không có nghĩa là bạn sẽ có tinh thần và sức lực. Cũng không phải càng được nghỉ ngơi nhiều càng tốt, tích lũy năng lượng thì chính là quản lý tinh lực. Bởi vì tinh thần và sức lực không phải là trạng thái tĩnh, mà là một dòng chảy không ngừng.

Nang luong anh 1

Lắng nghe và thấu hiểu cơ thể chính mình để điều hoà tinh lực. Ảnh: InstaAstro.

Suốt 30 năm qua, hai tác giả của cuốn sách Sức mạnh của toàn tâm toàn ý vẫn luôn hợp tác với những vận động viên hàng đầu thế giới, giúp họ nâng cao thành tích. Ban đầu, hai tác giả muốn nghiên cứu điều gì khiến cho vận động viên duy trì được trạng thái tiêu chuẩn nhất dưới sự áp lực cạnh tranh vô cùng lớn.

Kết quả họ phát hiện ra rằng, vận động viên dành 90% thời gian để luyện tập, còn lại 10% thời gian dùng để thi đấu, từ đó tạo ra thành quả. Còn những người bình thường như chúng ta, thời gian từ 8 - 9 tiếng ở công ty đều dùng để tạo ra thành quả, về nhà vẫn tiếp tục tạo ra thành quả: Làm việc nhà, chăm sóc con cái, học tập.

Mỗi năm, vận động viên còn có khoảng thời gian chưa vào mùa thi, có thể nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe. Còn chúng ta thì sao? Mỗi năm chỉ có vẻn vẹn vài kỳ nghỉ lễ, còn phải đưa con cái đi du lịch, nghỉ lễ còn mệt hơn cả đi làm. Như vậy đâu còn là “dân công sở” nữa, phải gọi là “vận động viên công sở” mới đúng.

Và đừng nghĩ rằng “vận động viên công sở” như chúng ta một ngày chỉ ngồi suy nghĩ nhé. Thực chất, hoạt động trí óc rất tiêu hao năng lượng. Mặc dù não bộ chỉ chiếm 2% trọng lượng cơ thể, nhưng cần được cung cấp lượng oxi bằng 25% của cả cơ thể. Chỉ có đủ sự tập trung, não bộ mới có thể vận hành với tốc độ cao và đạt được hiệu quả tối ưu. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao chúng ta rất thèm ăn khi hoạt động trí óc.

Vận động viên dựa vào sự luân phiên hợp lý giữa vận động và nghỉ ngơi để nâng cao thành tích. “Vận động viên công sở” cũng vậy, mặc dù áp lực vừa phải có thể kích thích khả năng tái tạo của hệ thống tinh thần và sức lực của chính mình, nhưng nó cũng giống như một chiếc lò xo, áp lực quá lớn hoặc thời gian quá lâu cũng có thể làm mất đi tính đàn hồi.

Chính vì vậy, khi quản lý tinh lực, một điều vô cùng quan trọng chính là tìm được nhịp điệu giữa tiêu hao và khôi phục năng lượng, biết điều chỉnh giữa căng thẳng và thoải mái một cách thích hợp, đồng thời không ngừng nâng cao khả năng tái tạo tinh thần và sức lực.

Cao Lâm/Bách Việt Books-NXB Văn học

Năng lượng Tinh lực Năng lượng Quản lý

    Đọc tiếp

    Ba kieu chu nghia hoan hao hinh anh

    Ba kiểu chủ nghĩa hoàn hảo

    12:01 3/10/2025 12:01 3/10/2025

    0

    Nhà tâm lý học Paul Hewitt đã chia chủ nghĩa hoàn hảo thành ba kiểu khác nhau, mỗi kiểu đều sở hữu biểu hiện và tác hại không giống nhau.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý