'Công chúa Samsung' dự lễ nhập học đại học của con trai

Sau khi gây chú ý tại lễ tốt nghiệp, bà Lee Boo-jin tiếp tục trở thành tâm điểm khi tham dự lễ nhập học của con trai ở trường đại học.

Bà Lee Boo-jin tại lễ nhập học của con trai ở trường đại học. Ảnh: Newsis.

Korea Times cho biết vào ngày 26/2, "công chúa Samsung" Lee Boo-jin đã tham dự lễ nhập học tại Đại học Quốc gia Seoul (SNU) để chúc mừng con trai Lim Dong-hyun chính thức trở thành tân sinh viên của trường.

Xuất hiện tại khuôn viên SNU ở quận Gwanak, Seoul, bà Lee Boo-jin giữ nụ cười suốt buổi lễ, nắm tay con trai chụp ảnh kỷ niệm. Đi cùng "công chúa Samsung" là bà Hong Ra-hee, Giám đốc danh dự Bảo tàng Nghệ thuật Leeum và cũng là bà của Lim Dong-hyun. Trong ngày đặc biệt, bà Hong Ra-hee tươi cười ôm chặt cháu trai vào lòng.

Không chỉ dự lễ nhập học, bà Lee Boo-jin và bà Hong Ra-young còn dự lễ tốt nghiệp của con trai, cháu trai tại trường Trung học Whimoon (quận Gangnam, Seoul) vào ngày 9/2 vừa qua.

Trong suốt buổi lễ kéo dài khoảng một giờ, bà Lee thu hút sự quan tâm của truyền thông khi liên tục mỉm cười, vỗ tay theo dõi các tiết mục biểu diễn và vẫy tay chào con trai từ xa với vẻ mặt rạng rỡ.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Lim Dong-hyun, con trai của bà Lee Boo-jin đã duy trì thành tích học tập xuất sắc khi theo học THCS và THPT tại trường Trung học Whimoon.

Theo thông tin từ nhà trường, Lim Dong-hyun tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, đồng thời nhận giải thưởng của hiệu trưởng, Văn phòng Quận Gangnam cùng học bổng từ Quỹ Whimoon.

Không chỉ gây chú ý với xuất thân, Lim Dong-hyun còn được dư luận quan tâm nhờ những chia sẻ thẳng thắn về phương pháp học tập. Ngày 3/2, trước khi tốt nghiệp, cậu tham gia với tư cách diễn giả tại buổi thuyết minh về kỳ thi nội bộ dành cho học sinh lớp 10 mới nhập học. Chương trình được tổ chức tại một học viện luyện thi ở Daechi-dong - nơi được xem là “thủ phủ” học thêm của Seoul.

Trong năm 2025, Lim trở thành tâm điểm chú ý khi đạt kết quả cao trong kỳ thi đại học (CSAT) và được tuyển thẳng vào khoa Kinh tế của Đại học Quốc gia Seoul thông qua hình thức xét tuyển sớm cho năm học 2026. Tại Hàn Quốc, Đại học Quốc gia Seoul được xem là cơ sở giáo dục đại học danh giá bậc nhất với tỷ lệ cạnh tranh đầu vào rất cao, theo Korea Times.

Việc con trai bà Lee Boo-jin theo học tại trường đại học danh giá hàng đầu Hàn Quốc được xem là sự tiếp nối truyền thống học tập của gia tộc Samsung. Cậu ruột của Lim Dong-hyun là Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong cũng từng theo học khoa Lịch sử châu Á tại Đại học Quốc gia Seoul vào năm 1987.

Trong gia tộc Samsung, bà Lee Boo-jin cũng là gương mặt thường xuyên gây chú ý ở Hàn Quốc. Bà sinh năm 1970, là con thứ hai của cố Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee.

Từ năm 2001, bà gia nhập Hotel Shilla là nhanh chóng trở thành chủ tịch vào năm 2010. Giới kinh doanh nhận xét bà là người giống cố Chủ tịch Lee Kun-hee nhất, từ ngoại hình cho đến phong thái lãnh đạo.

Lim Dong-hyun là con trai duy nhất của bà Lee Boo-jin với chồng cũ Lim Woo-jae. Đầu năm 2020, cả hai ly hôn và bà Lee giành được quyền nuôi con.