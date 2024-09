Công bố quyết định của Giám đốc Công an TP.HCM về công tác cán bộ

Thượng tá Phan Thanh Bình, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM, được phân công giữ chức Trưởng Công an quận 4.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM (phải) trao quyết định cho Thượng tá Phan Thanh Bình. Ảnh: Thành ủy TPHCM.

Sáng 30/9, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức lễ công bố quyết định cán bộ.

Tại buổi lễ, Công an TP.HCM công bố quyết định của Giám đốc Công an TP.HCM về việc điều động Thượng tá Phan Thanh Bình, Trưởng PC04 giữ chức vụ Trưởng Công an quận 4.

Cũng tại buổi lễ, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Đinh Thanh Nhàn công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, chỉ định ông Phan Thanh Bình, Trưởng Công an quận 4, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy quận 4 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM mong muốn tân Trưởng Công an quận 4 tiếp tục phát huy những mặt đạt được để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tập trung trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, kiện toàn bộ máy tổ chức, đoàn kết.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc chúc mừng Thượng tá Phan Thanh Bình được phân công nhiệm vụ mới. Theo ông Lộc, Thượng tá Phan Thanh Bình đã có nhiều thành tích trong việc triệt phá nhiều vụ án liên quan đến công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn TP.HCM, qua đó, góp phần tạo nên sự bình yên cho cuộc sống người dân TP.HCM.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM mong muốn, với nhiệm vụ mới là Trưởng Công an quận 4, Thượng tá Phan Thanh Bình cùng tập thể Công an quận 4 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nắm chắc tình hình, dự báo chính xác, kịp thời, xử lý nhanh… để đảm bảo an toàn trật tự xã hội trên địa bàn; giải quyết dứt điểm, không để nảy sinh, phát sinh các vụ việc phức tạp.

Thượng tá Phan Thanh Bình sinh năm 1976, quê quán huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang; từng công tác ở Công an quận 8 nhiều năm, trong đó từng giữ chức Phó Trưởng Công an quận. Trong thời gian là Trưởng PC04, Thượng tá Phan Thanh Bình cùng lực lượng phòng chống ma túy lập nhiều chiến công như: chuyên án VN10 (liên quan đến 4 tiếp viên hàng không); xử lý nhiều băng nhóm tội phạm liên quan đến ma túy; bắt nhiều “ông trùm” ma túy…