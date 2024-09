Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y nhân sự 3 tỉnh thành

Theo VOV, sáng 26/9, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ (mở rộng) sơ kết công tác 9 tháng năm 2024, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2024, Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với 4 cán bộ.

Theo quyết định, ông Nguyễn Du, Chánh Văn phòng Thành ủy Cần Thơ; bà Trần Thị Thanh Thúy, Chánh Thanh tra TP. Cần Thơ; bà Lư Thị Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ và bà Nguyễn Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y dược Cần Thơ, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều cùng ngày, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y Ủy viên Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại buổi lễ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Văn Ghi đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y ông Tạ Hồng Quang - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh, tham gia UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Tạ Hồng Quang được UBND tỉnh Khánh Hòa trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa vào ngày 15/7/2024. Trước đó, ông Quang đã từng giữ các chức vụ như: Phó Chánh văn phòng Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Khánh Hòa.

Trước đó vào chiều 24/9, Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định cho ông Hồ Xuân Trường thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban tổ chức Trung ương cho biết, ông Hồ Xuân Trường là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao đối với cá nhân ông Hồ Xuân Trường trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác được giao thời gian qua; đồng thời tiếp tục đào tạo cán bộ, tăng cường nhân lực, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Đắk Nông.

Ông Phan Thăng An đề nghị ông Hồ Xuân Trường tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, năng lực, nhanh chóng nắm bắt tình hình phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời luôn phát huy dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, cùng với tập thể Thường trực, Ban Thường vụ và Tỉnh ủy xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh.

