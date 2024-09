Điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt 3 tỉnh, thành phía Nam

Trong tuần qua, 3 tỉnh, thành phía Nam là Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Tây Ninh đã triển khai nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai chúc mừng đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Báo Đồng Nai.

Đồng Nai triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Ngày 12/9, Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai vừa được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai (nhiệm kỳ 2020-2025).

Trước đó, ngày 21/6, Bộ Công an đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Sau đó, Tỉnh ủy Đồng Nai đã chỉ định Đại tá Nguyễn Hồng Phong giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ trao quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Bà Rịa – Vũng Tàu điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu vừa quyết định điều động, bổ nhiệm bà Lê Thị Thủy, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Bà Rịa giữ chức vụ Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Bổ nhiệm ông Phan Trọng Hiền, Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và Chất lượng công trình giao thông, Sở Giao thông Vận tải giữ chức vụ Phó giám đốc Sở.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Sỹ Đức, Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Thanh tra tỉnh giữ chức vụ Phó chánh Thanh tra tỉnh.

Bổ nhiệm ông Tạ Thành Nhân, Trưởng phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Tài chính.

Bổ nhiệm ông Châu Vũ, Trưởng phòng Công tác Quốc hội giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Thời gian giữ chức vụ của các cán bộ trên là 5 năm, kể từ ngày 10/9.

Tân Chủ tịch UBND TP Tây Ninh ông Nguyễn Thái Bình (bìa phải).

Tây Ninh có tân Chủ tịch UBND thành phố và tân Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh

Tại kỳ họp, thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu HĐND TP Tây Ninh bầu ông Nguyễn Thái Bình giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị kiện toàn nhân sự trước Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Chị Nguyễn Thị Trúc Mai - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Tây Ninh được hiệp thương bầu và đắc cử Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.