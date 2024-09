Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y nhân sự 3 tỉnh

Vừa qua, Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Gia Lai và Thừa Thiên Huế đã triển khai các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Xuân Thao. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Chiều 16/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Theo báo Hà Tĩnh, tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, tại Quyết định số 1548-QĐNS/TW ngày 10/9/2024, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chỉ định Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, ngày 20/6/2024, Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng chúc mừng ông Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Hoàng Đăng Quang (bìa trái) - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, trao Quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Phạm Đức Tiến giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy TT-Huế.

Trước đó vào ngày 14/9, tại Tỉnh ủy TT-Huế, thừa ủy quyền của Ban Bí thư, ông Hoàng Đăng Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố, trao Quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Phạm Đức Tiến - Ủy viên UBKT Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy TT-Huế, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên (bìa trái) và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn (bìa phải) tặng hoa chúc mừng hai đồng chí Rah Lan Chung và Trần Minh Sơn. Ảnh: Chinhphu.vn.

Cùng ngày 14/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Trung ương về phê chuẩn kết quả bầu các chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh và chuẩn y thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.

Theo VOV, tại Hội nghị, Tỉnh uỷ Gia Lai công bố 2 quyết định, gồm: Quyết định số 957/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Rah Lan Chung, và Quyết định số 1355-QĐNS/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y ông Trần Minh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025.